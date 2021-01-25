Tesla через суд домагається відшкодування збитків.

Компанія Tesla подає до суду на нещодавно найнятого інженера-програміста. Компанія стверджує, що той вкрав критично важливе автоматизоване програмне забезпечення з її ERP-системи WARP Drive.

Про це повідомляє Electrek.

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Tesla вирішила створити власне ПЗ з нуля. Керівником розробки системи вважається директор з інформаційних технологій Tesla Джей Віджаян, який залишив компанію в січні 2016 року.

Причиною розробки власного рішення став той факт, що на ринку не було готового ПЗ, яке повністю відповідало б цілям компанії з побудови вертикально інтегрованої організації. WARP містить безліч важливого серверного програмного забезпечення, яке автоматизує багато процесів для Tesla від закупівель до виробництва та інвентаризації.

Команда інженерів із забезпечення якості допомагає визначати бізнес-завдання, які необхідно автоматизувати. Інженери пишуть комп'ютерні сценарії на Python для автоматизації цих завдань і тестують автоматизовані процеси, щоб переконатися, що вони функціонують належним чином. Ці скрипти унікальні для Tesla і запускаються в рамках системи WARP Drive.

Суть конфлікту

Компанія стверджує, що нещодавно найнятий інженер-програміст Алекс Хатілов вкрав компоненти програмного забезпечення WARP Drive. Таку заяву зроблено в судовому позові, який був поданий до суду Північного округу Каліфорнії.

Як стверджує Tesla, компанія найняла відповідача в якості інженера з автоматизації програмного забезпечення 28 грудня 2020 року. Протягом 3 днів він почав красти тисячі суворо конфіденційних файлів програмного забезпечення з захищеної внутрішньої мережі Tesla. Алекс Хатілов переносив файли у свій особистий обліковий запис хмарного сховища в Dropbox, до якої у Tesla немає доступу.

Ці файли включають "скритпи" програмного коду. Відзначається, що ці скрипти в процесі виконання автоматизують широкий спектр функцій в бізнесі компанії. Лише деякі обрані співробітники Tesla мають доступ до цих файлів. Алекс Хатілов, як член цієї групи, скористався доступом до завантажених файлів, які не пов'язані безпосередньо з його роботою.

Надалі команда інформаційної безпеки Tesla отримала доступ до облікового запису інженера в Dropbox, де вони знайшли файли, які не мають ніякого відношення до роботи.

Tesla через суд домагається відшкодування збитків. Їх розмір буде визначено в суді. Також компанія через суд домагається накладення обмежень на відповідача, в результаті яких йому буде заборонено ділитися будь-якою інформацією з іншими сторонами.

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.

У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.

21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.

18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.

9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.

17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.

Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.

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Автор: УНІАН