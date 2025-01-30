Енергетична імперія Путіна виглядає вельми крихкою.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Москві економічними заходами, включно з податками, митами та санкціями, якщо президент РФ Володимир Путін не погодиться припинити війну в Україні. Нафтогазова промисловість РФ виглядає найбільш вразливим сектором військової економіки.

Старший журналіст з енергетики Аура Сабадус у своїй колонці для Atlantic Council пише, що санкції США щодо російської енергетичної галузі посилили в перші тижні 2025 року. Цей пакет був один із найагресивніших із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Багато хто очікує, що тепер зі США буде експортуватися більше СПГ до Європи, що потенційно замінить російський газ. Збільшення американського експорту в цій ситуації поставить Трампа в сильне становище перед переговорами про можливе врегулювання війни в Україні.

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Потенційно президент США може посилити тиск на Путіна, закликавши українську владу заборонити транзит російської нафти через Україну в Угорщину. Додаткові варіанти включають зниження граничної ціни, подальші санкції щодо решти поставок і розширення вторинних санкцій.

У Вашингтона може бути менше варіантів санкцій, пов'язаних із газом. Оскільки 2025 року прогнозується відновлення попиту з боку ключових імпортерів СПГ, таких як Китай та Індія, американський експорт може бути переспрямований в Азію, внаслідок чого Європа буде більше залежати від російського СПГ і трубопровідного газу. Додаткове виробництво СПГ у Канаді може розширити можливості поставок наприкінці цього року, але цього може бути недостатньо, щоб задовольнити європейських споживачів або вирішити проблеми, пов'язані зі зростанням рахунків за електроенергію.

Хоча зусилля Трампа з підриву російської економіки зіткнуться з низкою проблем, немає сумнівів у тому, що енергетична імперія Путіна має досить крихкий вигляд. Зокрема, російський "Газпром", схоже, перебуває у складному становищі. За останні два роки флагманська енергетична компанія Кремля зазнала багатомільярдних збитків, а у 2025 році ця тенденція може посилитися у зв'язку з припиненням транзиту газу через Україну. Перспективи "Газпрому" настільки несприятливі, що компанія, за деякими даними, планує підвищити ціни на газ усередині країни.

В ідеалі США найближчими місяцями будуть тісно співпрацювати з ЄС і Великою Британією, щоб розширити й одночасно посилити чинні санкції щодо енергетичного сектора Росії. Це стане сигналом для Москви, що нинішні економічні проблеми Росії тільки посиляться, якщо Путін відмовиться від припинення війни проти України шляхом переговорів.

Погрози Трампа на адресу Росії - останні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нові мита і санкції щодо Російської Федерації. Вашингтон готовий піти на цей крок, якщо Москва не погодиться припинити війну в Україні.

За даними ЗМІ, нещодавні погрози Трампа посилити економічний тиск на Росію, щоб примусити Володимира Путіна до переговорів щодо України, були зустрінуті російською стороною доволі байдуже.

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