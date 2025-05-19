На порталі державних послуг запустять ШІ-агента вже цього року.

На порталі "Дія" зʼявиться штучний інтелект, який допомагатиме знаходити послуги, довідки та навіть в перспективі спілкуватиметься голосом. Про це повідомляє пресслужба єдиного порталу державних послуг у своєму Telegram-каналі.

"Дія" перетвориться на ChatGPT? Запустимо ШІ-агента на порталі вже цього року. У червні стартує бета-тест штучного інтелекту в "Дії". ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП - і скоро спілкуватиметься голосом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що достатньо буде просто описати свою ситуацію і "Дія" підкаже, що робити. Наприклад: "У мене народилася дитина" → АІ-асистент порадить, які послуги потрібні та як їх отримати.

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У пресслужбі застосунку відмічають, що в перспективі буде голосове спілкування, автоматичне надсилання довідок і повна цифрова підтримка 24/7.

"Дія" - останні новини

8 травня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що на порталі "Дія" знову стали доступні послуги зняття та зміни місця проживання.

У березні на державному порталі "Дія" розширили можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, щоб кожен постраждалий українець отримав компенсацію за фізичний та моральний біль через злочини РФ. Таким чином було додано шість нових категорій заяв.

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