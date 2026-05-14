РФ вдарила безпілотниками по Харкову: відомо про 28 постраждалих

Серед постраждалих – троє дітей.

Сьогодні армія РФ атакувала Харків безпілотниками, наразі відомо про 28 постраждалих. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, ворог цілеспрямовано бив по мирних людях та цивільній інфраструктурі.

"Станом на зараз загалом 28 людей постраждали внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу міста, серед них – троє дітей", - розповів він.

Відео дня

Зокрема, як зазначив Синєгубов, у Шевченківському районі міста вибухових поранень зазнали 15 людей – десятеро жінок і п’ятеро чоловіків.

"Наразі 12 постраждалих перебувають у медичних закладах, троє з них – у тяжкому стані", - заявив посадовець.

Також, за його даними, у Салтівському районі постраждали десять жінок, 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років.

"Двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. У решти, зокрема, в дітей, діагностовано гостру реакцію на стрес. Постраждалі отримали необхідну допомогу на місці", - додав очільник ОВА.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання безпілотника у Салтівському районі пошкоджено сім житлових будинків та два гуртожитки.

Нічна атака РФ на Київщину 14 травня

Вночі 14 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ. У Дарницькому районі столиці внаслідок влучання обвалились конструкції багатоповерхівки. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди. За іншою адресою в цьому районі зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

Як повідомили в поліції Києва, наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, ще 44 постраждали.

Також РФ всю ніч масовано била по Київщині. У Бориспільському районі поранення отримали п’ятеро людей, зокрема, дитина. У Фастівському районі – двоє. Загалом наслідки атаки зафіксували у шести районах області: горіли житлові багатоповерхові і приватні будинки, автомобілі, господарські споруди тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: