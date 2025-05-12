Уряд країни не планує скорочувати витрати у зв'язку з виборами.

Дефіцит державного бюджету Угорщини зріс до рекордного рівня у квітні, оскільки виплати за відсотками випередили зростання податкових надходжень. Уряду країни довелося заморозити деякі витрати.

Видання Bloomberg пише, що за даними Міністерства економіки країни, за перші чотири місяці року дефіцит становив понад 2,9 трильйона форинтів або 8 мільярдів доларів, що стало рекордом після різкого збільшення виплат за боргами. Тільки за квітень дефіцит становив 376 мільярдів форинтів.

"У бюджеті заморожено значні статті, що доводить здатність фіскальної політики швидко реагувати", - сказав Корнель Кісгергелі, державний секретар Міністерства економіки, не уточнивши, які саме статті видатків було призупинено.

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Уряд Віктора Орбана вже підвищив цільові показники дефіциту на цей і наступний рік, що змусило рейтингове агентство S&P Global Ratings знизити прогноз щодо боргових зобов'язань Угорщини, які мають найнижчий інвестиційний рейтинг. Рейтингове агентство попередило про ризики перед парламентськими виборами 2026 року.

Кісгергелі заперечує, що кабінет міністрів скорочуватиме витрати у зв'язку з виборами, додаючи, що йому доводиться реагувати на зміни в зовнішньому середовищі.

Форинт ослаб на 0,5% до 405,88 до євро, що стало найгіршим показником серед ринків, що розвиваються.

Уряд Угорщини планує економічне зростання на рівні 2,5% цього року, водночас бюджетна рада країни попереджає, що прогноз може бути занадто оптимістичним після скорочення ВВП у першому кварталі.

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Видання Financial Times писало, що заморожування європейських грошей вдарило по Угорщині. Дефіцит бюджету у 2024 році становив понад 4,5% ВВП, що посилило політичну напруженість.

Крім того, 1 січня Будапешту офіційно відмовили у фінансуванні ЄС на суму 1,04 млрд євро через звинувачення в корупції.

11 лютого стало відомо, що інфляція в Угорщині підскочила сильніше, ніж очікувалося. Так, споживчі ціни в січні зросли на 5,5% у річному обчисленні, що стало найбільшим стрибком за 13 місяців, порівняно з 4,6% у грудні.

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