Українські підприємства підписали дві угоди із турецькою компанією "Baykar Makina" про постачання двигунів до безпілотників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.
Міністр нагадав, що 11 листопада у Туреччині відбулася оборонна виставка "Saha Expo 2021", де були підписані два важливих контракти.
Зокрема, турецька компанія "Baykar Makina" та українське державне підприємство "Івченко-Прогрес" підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для проекту створення безпілотного винищувача "MIUS".
Крім того, під час виставки українська компанія "Мотор Січ" підписала контракт з цією ж турецькою компанією на постачання партії двигунів для безпілотного літального апарату "Akıncı".
"Ці домовленості свідчать про високий рівень довіри між українськими та турецькими партнерами і рівень взаємовигідної співпраці між компаніями наших країн. Ця робота також розвивається завдяки тісному партнерству, що встановилося між нашими державами і особисто між президентами...", - зазначив Кулеба.
Він уточнив, що йдеться не лише про розвиток українського експорту, тому що по суті Україна експортує високотехнологічні продукти до Туреччини, але і про поглиблення співробітництва між оборонними секторами Туреччини та України, що робить сильнішими й обидві країни, й Чорноморський регіон загалом.
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"Akıncı" є флагманом турецького повітряного флоту безпілотників, а "MIUS" поки готується до виробництва, але за своїми характеристиками стане унікальним і потужним безпілотним винищувачем. Обидва є надсучасною та ефективною зброєю, і ми пишаємося тим, що у них використовуються унікальні українські технології. Це саме той високотехнологічний експорт, якого ми маємо прагнути в усіх сферах економіки...", - наголосив очільник МЗС.
За його словами, Україна та Туреччина продовжать й надалі втілювати взаємовигідні проекти, які відповідають пріоритетам двосторонньої взаємодії.
Зокрема, цю взаємодію обговорюватимуть на засіданні українсько-турецької квадриги, де зустрінуться міністри закордонних справ і оборони обох країн.
Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть розпочати власне виробництво безпілотників Bayraktar - таких, які раніше закупили в Туреччині. Також є плани відкриття центру розвитку і ремонту цих безпілотних летальних апаратів. Це передбачено меморандумом між вітчизняним Міноборони та компанією Baykar.
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