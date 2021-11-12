Продовження двохсторонньої взаємодії обговорюватимуть на засіданні українсько-турецької квадриги, де зустрінуться міністри закордонних справ і оборони обох країн.

Українські підприємства підписали дві угоди із турецькою компанією "Baykar Makina" про постачання двигунів до безпілотників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Міністр нагадав, що 11 листопада у Туреччині відбулася оборонна виставка "Saha Expo 2021", де були підписані два важливих контракти.

Зокрема, турецька компанія "Baykar Makina" та українське державне підприємство "Івченко-Прогрес" підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для проекту створення безпілотного винищувача "MIUS".

Крім того, під час виставки українська компанія "Мотор Січ" підписала контракт з цією ж турецькою компанією на постачання партії двигунів для безпілотного літального апарату "Akıncı".

"Ці домовленості свідчать про високий рівень довіри між українськими та турецькими партнерами і рівень взаємовигідної співпраці між компаніями наших країн. Ця робота також розвивається завдяки тісному партнерству, що встановилося між нашими державами і особисто між президентами...", - зазначив Кулеба.

Він уточнив, що йдеться не лише про розвиток українського експорту, тому що по суті Україна експортує високотехнологічні продукти до Туреччини, але і про поглиблення співробітництва між оборонними секторами Туреччини та України, що робить сильнішими й обидві країни, й Чорноморський регіон загалом.

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"Akıncı" є флагманом турецького повітряного флоту безпілотників, а "MIUS" поки готується до виробництва, але за своїми характеристиками стане унікальним і потужним безпілотним винищувачем. Обидва є надсучасною та ефективною зброєю, і ми пишаємося тим, що у них використовуються унікальні українські технології. Це саме той високотехнологічний експорт, якого ми маємо прагнути в усіх сферах економіки...", - наголосив очільник МЗС.

За його словами, Україна та Туреччина продовжать й надалі втілювати взаємовигідні проекти, які відповідають пріоритетам двосторонньої взаємодії.

Зокрема, цю взаємодію обговорюватимуть на засіданні українсько-турецької квадриги, де зустрінуться міністри закордонних справ і оборони обох країн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть розпочати власне виробництво безпілотників Bayraktar - таких, які раніше закупили в Туреччині. Також є плани відкриття центру розвитку і ремонту цих безпілотних летальних апаратів. Це передбачено меморандумом між вітчизняним Міноборони та компанією Baykar.

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Автор: Антоніна Доломанжи