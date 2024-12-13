Клієнтам компанії доведеться платити більше за послуги звʼязку.

Компанія "Укртелеком" з січня 2025 року збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та проводового радіо для фізичних осіб. Про це повідомляє преслужба компанії.

Зазначається, що плата за проводове радіо зросте зі 145 грн до 189 грн на місяць (вартість вказана з ПДВ). Тариф "Простий" збільшиться для клієнтів компанії в ціні з 195 до 255 грн. Тариф "Простий Мінімальний" – з 195 до 249 грн.

При цьому за послуги за тарифом "Домашній Базовий" доведеться платити 325 грн на місяць замість 255 грн. Тариф "Домашній Безлімітний" зросте в ціні з 255 до 329 грн.

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У серпні 2024 року віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників.

У листопаді Михайло Федоров повідомляв, що у трьох містах України починають впроваджувати нову технологію 5G-звʼязку. Пілотний проєкт триватиме два роки та пройде у два етапи. Під час випробувань спеціалісти перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

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