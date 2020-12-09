Головою наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" був обраний академік Володимир Горбулін.
Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв на сторінці в Facebook.
За його словами, сьогодні відбулось засідання Наглядової Ради концерну, на якому розглядались питання обрання голови Наглядової Ради.
"Головою Наглядовоі Ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт", - написав Гусєв.
Сам Горбулін під час засідання вказав на важливість реалізації ефективної реформи "Укроборонпрому" та забезпечення розвитку оборонно-промислового комплексу України.
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Володимир Горбулін: що про нього відомо
Володимир Горбулін - український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Радник президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014-2018). 9 жовтня 2020 року переобрано першим віцепрезидентом НАН України.
Був першим секретарем РНБО. За часів п’ятого президента Петра Порошенка був членом політичної підгрупи ТКГ в Мінську.
Реформування "Укроборонпрому"
- Президент Володимир Зеленський 3 грудня призначив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".
- 6 жовтня президент звільнив Айвараса Абромавичуса з посади голови державного концерну "Укроборонпром" і призначив тимчасовим керівником концерну Ігоря Фоменка.
- У серпні віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував трансформацію держконцерну "Укроборонпром" і зміну його менеджменту.
- Державний концерн "Укроборонпром" створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.
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