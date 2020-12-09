Володимира Горбуліна обрали головою наглядової ради одноголосно.

Головою наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" був обраний академік Володимир Горбулін.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв на сторінці в Facebook.

За його словами, сьогодні відбулось засідання Наглядової Ради концерну, на якому розглядались питання обрання голови Наглядової Ради.

"Головою Наглядовоі Ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт", - написав Гусєв.

Сам Горбулін під час засідання вказав на важливість реалізації ефективної реформи "Укроборонпрому" та забезпечення розвитку оборонно-промислового комплексу України.

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Володимир Горбулін: що про нього відомо

Володимир Горбулін - український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Радник президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014-2018). 9 жовтня 2020 року переобрано першим віцепрезидентом НАН України.

Був першим секретарем РНБО. За часів п’ятого президента Петра Порошенка був членом політичної підгрупи ТКГ в Мінську.

Реформування "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський 3 грудня призначив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

6 жовтня президент звільнив Айвараса Абромавичуса з посади голови державного концерну "Укроборонпром" і призначив тимчасовим керівником концерну Ігоря Фоменка.

У серпні віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував трансформацію держконцерну "Укроборонпром" і зміну його менеджменту.

Державний концерн "Укроборонпром" створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

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Автор: Олександр Топчій