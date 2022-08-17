Подача заявки на участь у програмі буде здійснюватися через "Дію".

Уряд з жовтня запускає перший етап програми "Доступна іпотека", взяти участь у якій зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки з посиланням на міністра Юлію Свириденко.

"Увесь ланцюг процедур максимально цифровізований, дозволяє автоматично підтягувати необхідні дані про заявника, швидко взаємодіяти з банками, перевірити інформацію та повноту даних. Все це заощадить час та зніме бюрократичні перепони", – цитує прес-служба Свириденко.

Зазначається, що до участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не перебувають під санкціями.

Алгоритм участі у програмі передбачає подачу заявки через "Дію", отримання відповіді банків у "Дії" та вибір житла, яке планується придбати на умовах пільгової іпотеки. Далі необхідно буде укласти договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.

У міністерстві нагадали, що другий етап програми "Доступна іпотека" розпочнеться з 2023 року і в ньому зможуть взяти участь всі українці, оформивши кредит на житло під 7% річних.

Як повідомляв УНІАН, програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.

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