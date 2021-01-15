Мінрегіон розробив два накази щодо мінімальної енергоефективності будівель та методики її розрахунку, які вже набули чинності.

В Україні почали діяти норми, що забороняють будувати житлові будівлі без дотримання мінімальних вимог до енергоефективності.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

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"Відтепер житлові та громадські будівлі не можна будувати без дотримання мінімальних вимог до енергоефективності. Розроблені Мінрегіоном вимоги є обов'язковими для новобудов, реконструйованих і капітально відремонтованих будівель", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на 1 січня 2021 року в Україні близько 6 тис.будівель отримали енергетичні сертифікати. З них майже 44% мають низький клас енергоефективності "G", а найвищий клас "А" - 1,4%. Такий рівень енергоефективності не відповідає руху України в напрямку зменшення споживання енергоресурсів житловими будинками та підвищення комфорту проживання людей.

Мінрегіон розробив два накази щодо мінімальної енергоефективності будівель та методики її розрахунку, які вже набули чинності.

"Встановлення мінімальних норм енергоефективності будівель матиме економічний ефект не тільки для держави, оскільки дозволить ефективно використовувати енергоресурси, а й для власників житла і приміщень, які зможуть економити на комунальних платежах", - цитує прес-служба главу відомства Олексія Чернишова.

За інформацією прес-служби, мінімальні вимоги до енергетичної ефективності встановлені в Україні вперше. Вони допоможуть проводити термомодернізацію будівлі поетапно, що дозволить його власникам більш ефективно спланувати бюджет і подальші роботи, щоб отримати Клас енергоефективності об'єкта не нижче "С".

Зокрема, мінімальні вимоги встановлюються для нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту будівель в цілому або їх окремих елементів (даху, зовнішніх стін, інженерних систем).

Винятки, до яких не застосовуються мінімальні вимоги до енергоефективності, становлять такі об'єкти як індивідуальні житлові будинки, історичні будівлі промислового, сільськогосподарського призначення, об'єкти транспорту, енергетики та оборони. Крім того, до винятків відноситься виконання будівельних робіт з відновлення окремих конструкцій будівель і споруд з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) і відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

Також Мінрегіон вніс зміни до Методики визначення енергетичної ефективності будівель, яку використовують у своїй роботі проектувальники при проектуванні об'єктів та енергоаудитори при сертифікації.

Що цьому передувало

У січні 2020 року уряд України затвердив Концепцію реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель в частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівня споживання енергії, і Національний план збільшення кількості таких будівель.

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Автор: Бредіхіна Ганна