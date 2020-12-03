За словами самих замовників, здійснювати покупки в мережі зручніше, оскільки є час подумати, порівняти ціни в різних магазинах і не потрібно при цьому витрачати на покупку багато часу.

З початку карантину українці почали більш активно здійснювати покупки в Інтернеті.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Як йдеться в сюжеті, спектр товарів, які українці замовляють в інтернет-магазинах величезний: починаючи від косметики та закінчуючи верхнім одягом.

За словами самих замовників, здійснювати покупки в мережі зручніше, оскільки є час подумати, порівняти ціни в різних магазинах і не потрібно при цьому витрачати на покупку багато часу.

Разом з тим, власники та продавці магазинів відзначають, що пандемія стала для них серйозним випробуванням, яке підштовхнуло їх до ведення своїх сайтів.

Магазини, які раніше або взагалі не мали своїх сайтів, або вели їх нерегулярно, були змушені піти в онлайн. За словами продавців магазинів одягу, з початку пандемії, охоплення аудиторії сайтів збільшилося в п'ять разів.

З початку березня в Україні в інтернеті масово почали купувати одяг, маски та антисептики, товари для дому та гаджети для дистанційної роботи.

Разом з тим, збільшилися випадки шахрайства в Інтернеті. За інформацією Держспоживслужби за 9 місяців карантину було отримано 1200 скарг з приводу шахрайства з боку продавців.

У Держспоживслужбі рекомендують перед оформленням замовлення в Інтернеті перевірити справжність підприємця в реєстрі підприємців.

Однак, за словами юристів, багато продавців працюють в Україні без реєстрації та навіть створення сайту не є доказом того, що підприємець зареєстрував свою діяльність. У цьому випадку покупці жодним чином не захищені від можливого шахрайства з боку продавців.

Локдаун в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, було заборонено діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 листопада.

2 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не буде продовжувати дію карантину вихідного дня, разом з тим на території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

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Автор: УНІАН