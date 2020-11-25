Згідно з даними Міністерства соціальної політики, через дискримінаційне ставлення розміри зарплат чоловіків і жінок можуть відрізнятися на 25%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатує, що в українському суспільстві досі спостерігається дискримінаційне ставлення роботодавців до працівників-жінок.

Про це він сказав під час виступу на IV українському жіночому Конгресі.

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Говорячи про рівні можливості для жінок і чоловіків на ринку праці, Шмигаль зауважив: "Якщо рівність прав і обов'язків жінок і чоловіків юридично однакові, то рівність можливостей все ще вимагає серйозної роботи. На жаль, у нашому суспільстві все ще існує дискримінаційне ставлення роботодавців до працівників-жінок. Міністерство соціальної політики зазначає, що тільки в питанні заробітної плати це призводить до розриву приблизно у 25%".

За його словами, чверть зарплати жінки недоотримують "через упередженість, через "чоловічі" і "жіночі професії, через декрети, через вік, зовнішність, навіть характер".

"А що в підсумку? Це заважає всім українцям ставати багатшими та успішнішими", - сказав Шмигаль.

За його словами, неодноразово було доведено, що розширення прав і можливостей, досягнення рівності прав жінок і чоловіків має істотний позитивний вплив у всіх сферах, а також сприяє економічному зростанню країни в цілому.

Глава Уряду також зазначив, що за минулий рік Україна піднялася в Індексі гендерного розриву Global Gender gap Report на 6 сходинок і посіла 59-е місце.

"Експерти проаналізували 153 держави, враховуючи національні статистичні дані, рівень досягнень і можливостей чоловіків і жінок щодо економічної участі, кар'єрних перспектив, політичних прав, здоров'я і навіть тривалості життя, освіти. Це дуже хороший темп для України, і він не зупиниться, тому що наше суспільство не зупиниться у своїх прагненнях і цілях", - сказав Шмигаль.

Ідея Меркель

23 листопада 2020 року коаліційний уряд ФРН погодило законопроект про обов'язкову квоту для жінок у вищих керівних органах публічних компаній країни. За угодою, досягнутою партією ХДС Ангели Меркель і її коаліційними партнерами з СДПГ, в правління публічної компанії, що складається з більш ніж трьох членів, має входити як мінімум одна жінка.

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Автор: УНІАН