Цей крок викликав невдоволення частини німецького бізнесу, який вважає його невиправданим втручанням з боку держави.

Коаліційний уряд ФРН погодив законопроект про обов'язкову квоту для жінок у вищих керівних органах публічних компаній країни.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як пише видання, за угодою, досягнутою партією ХДС Ангели Меркель і її коаліційними партнерами з СДПГ, в правління публічної компанії, що складається з більш ніж трьох членів, має входити як мінімум одна жінка.

Видання зазначає, що раніше діяла система добровільних зобов'язань компаній щодо дотримання гендерної рівності, яка не досягла успіху.

Крім того, законопроект передбачає введення 30% частки для жінок в радах директорів компаній з мажоритарною часткою держави.

Також додаткова квота буде введена для "корпорацій публічного права", таких як медичні страхові компанії та установи пенсійного страхування та страхування від нещасних випадків, а також Федерального агентства зайнятості.

Як зазначає видання, цей крок викликав невдоволення частини німецького бізнесу, який вважає його невиправданим втручанням з боку держави.

Гендерна рівність у світі

17 лютого 2020 року Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив про те, що готовий розглянути варіант призову жінок в армію.

3 вересня 2020 року Конфедерація футболу Бразилії прийняла рішення зрівняти виплати членам чоловічої та жіночої збірних з футболу.

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Автор: УНІАН