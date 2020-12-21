Відомий блогер та журналіст Сергій Іванов закликав Дениса Шмигаля не створювати «вікон можливостей» для російських товарів у 2021 році.

25 листопада Кабінет міністрів України продовжив торговельні санкції щодо великого переліку товарів з РФ, заборонивши їх ввезення на територію України до кінця 2021 року. Рішення було прийнято одностайно, адже жодної торгівлі з агресором бути не може. Пройшов місяць, а відповідне рішення досі офіційно не оприлюднене.

Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук пише блогер та журналіст Сергій Іванов.

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«Очевидно, що така тяганина з публікацією настільки важливого рішення уряду, яка легітимізує його, може бути зумовлена лише одним фактором – документ не підписує Прем’єр-міністр Шмигаль. Я припускаю, що це може бути збіг обставин або якась технічна затримка - може паперу бракує або чорнила в ручці закінчилися, всі знають, як непросто в наші пандемійнічаси знайти чорнила - але насправді ні, не припускаю. Надто багато факторів свідчать проти версії «збігу», - пише Іванов.

Журналіст стверджує, що термін дії попереднього ембарго на російські товари добігає кінця 1 січня 2021 року.

«Враховуючи, що до нового року залишився лише один тиждень, цілком імовірно, що вже з 1 січня в Україну хлине російський імпорт: фармацевтика, метал, вагони, добрива, сільськогосподарська продукція, зокрема – овочі, цукор і багато інших російських товарів, для яких український ринок був закритий протягом тривалого періоду. Це десятки мільйонівгривень на день», - застерігає він.

При цьому блогер додає, що режим жорстких торговельних обмежень з боку РФ щодо України, а також персональних санкцій до українських громадян, працює і суворо дотримується. Окрім того, окупація Криму та Донбасу унеможливлює будь-яку співпрацю з Росією для України.

«Отже я не бачу жодної раціональної причини, яка змогла б змусити Шмигаля не підписувати документ, і це дає мені підстави підозрювати, що в цій ситуації можуть мати місце якісь договорняки та навіть свідома затримка запровадження санкцій щодо держави-агресора», - пише Іванов.

На думку журналіста, такий саботаж може зіграти на користь російській економічній експансії в Україну.

«Сподіваюсь, що наша увага допоможе Прем‘єрові нарешті зібратися з духом і поставити підпис на цей документ якомога швидше, а його оприлюднення відбудеться до 1 січня 2021 року, аби не створювати «вікна можливостей» для російського мотлоху в перші дні або тижні нового року», - підсумовує Сергій Іванов.

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Автор: УНІАН