Загальний відсоток будівельної готовності об'єктів "великого будівництва" становить 94%.

План з будівництва шкіл в рамках президентської програми" велике будівництво " буде перевиконано за підсумками 2020 року.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дороги

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад і територій з посиланням на голову відомства Олексія Чернишова.

"В цілому будівництво було розпочато в 134 школах, Середня будівельна готовність яких на сьогодні, за даними облдержадміністрацій, становить 95%. Враховуючи, що до нового року ще є час, можна стверджувати, що план на 2020 рік по всій країні буде перевиконаний", - цитує прес-служба його слова.

Зокрема, було створено 8338 нових учнівських місць.

За його словами, кілька областей вже змогли завершити будівництво всіх запланованих на 2020 рік шкіл.

"Сім із семи запланованих шкіл побудували в Сумській та Луганській областях. П'ять з п'яти - у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській та Рівненській областях", - сказав Чернишов.

Скільки планують побудувати

Згідно з повідомленням, до кінця 2020 року мають бути завершені не менше 100 шкіл, 100 садочків та 100 спортивних об'єктів по всій Україні. Зараз загальний відсоток будівельної готовності об'єктів "великого будівництва" становить 94%.

Прес-служба нагадала, що фінансування будівництва та реконструкції соціальних і спортивних об'єктів в рамках "великого будівництва" відбувається коштом Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.

Що цьому передувало

З березня в Україні триває проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець