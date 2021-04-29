Собівартість великодньої випічки два рази нижча, проте українці готові переплатити, щоб заощадити час.

Українці все рідше печуть великодню випічку вдома, оскільки це досить копіткий і тривалий і процес.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Купити випічку можна на будь-який смак і гаманець - за пасхальну випічку просять від 19 гривень майже до тисячі.

Як йдеться в сюжеті, цього року у продажу буде випічка, виготовлена за італійською рецептурою і традиційна.

Італійська великодня випічка є більш витратною. Як йдеться в сюжеті, внаслідок того, що за італійською рецептурою родзинки та цукати вимочують в алкоголі, а не у воді, така випічка залишається свіжою близько місяця.

У класичному рецепті мають бути борошно, яйця, родзинки, вершкове масло, молоко, цукор, дріжджі, мед та сіль.

Найбільш бюджетна магазинна великодня випічка буде продаватися по 19 гривень. Собівартість її у два рази нижча, проте українці готові переплатити, щоб заощадити час.

Прогноз

Економісти прогнозували суттєве подорожчання продуктів у квітні-травні 2021 року, отже, великодній кошик цього року подорожчає на 15%. Враховуючи ціни, які були на початок квітня, експерти заявляли про те, що кошик обійдеться українцям мінімум у 850 гривень.

Згідно з розрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", продуктовий кошик до Великодня у 2021 році найдорожче обійдеться мешканцям Києва (1060 грн), а найдешевше – у Тернополі (868 грн).

Скільки коштував Великодній кошик рік тому

У 2020 році був складений рейтинг вартості великоднього кошика по областях України. Найдешевший великодній кошик був Тернопільській області-683 грн, а найдорожчий - 876 грн - у Києві.

Вартість великоднього кошика на сході коливалася в межах 713-812 грн. У Запорізькій області вона обійшлася в 713 грн, у Дніпропетровській - 729 грн, у Донецькій - 770 грн, а в Луганській області - 778 грн. Найдорожчим у регіоні був продуктовий набір у Харківській області-812 грн.

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Автор: Олена Коваленко