На сайті можна побачити, скільки коштів залишилося у Фонді боротьби з COVID - 19 і куди вони були спрямовані.

Експертна організація StateWatch спільно з OpenUp Ukraine, YouControl і Рахунковою палатою створили веб-платформу для моніторингу бюджетних витрат, які йдуть на боротьбу з COVID-19 в Україні.

Презентація платформи відбулася по онлайн-трансляції на сторінці StateWatch в соцмережі Facebook.

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За словами аналітика StateWatch Анастасії Хімічук, на порталі можна побачити витрати Фонду боротьби з COVID-19 – скільки коштів залишилося, яким міністерствам були спрямовані гроші, на які цілі були освоєні кошти (медицина, соціальний захист, будівництво доріг й т.ін).

Крім того, там є інформація про всі рішення, прийняті Кабінетом Міністрів і офісом президента для боротьби з COVID-19.

"Користувачі зможуть не тільки прочитати про бюджетні запити та рішення, а й проаналізувати їх за допомогою діаграм, які й показують пріоритетність дій органів влади", - зазначила експерт.

Також на сайті постійно оновлюються оперативні дані про бюджетні витрати на боротьбу COVID-19, що дозволяє в режимі реального часу проводити громадський моніторинг ефективності витрат. Інформація про платіжні транзакції з казначейських рахунків оновлюється фахівцями Рахункової палати.

Як підкреслили творці платформи, її мета-оприлюднити та зберегти інформацію про заходи, які влада планувала і/або втілила, щоб зупинити епідемію в країні.

Хронологія подій

У квітні 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн. Більш ніж половину коштів цього фонду було спрямовано на ремонт доріг.

Як раніше повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, у проекті Державного бюджету на 2021 рік не передбачена окрема стаття на фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

З 66 мільярдів гривень 16 мільярдів гривень було виділено для системи охорони здоров'я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі необхідного обладнання для лікарень і так далі.

Для фінансування фонду з безробіття було виділено близько 7 мільярдів гривень, з яких 2,7 мільярда гривень - на допомогу з часткового безробіття.

Також 2,5 мільярда гривень було направлено на доплати військовослужбовцям, поліцейським і категоріям, що забезпечують життєдіяльність населення.

Крім того, 35 мільярдів гривень мало піти на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що частина грошей з Фонду боротьби з COVID-19 була спрямована на ремонт доріг, які ведуть в приймальні відділення опорних лікарень, що пов'язано з протидією поширенню коронавірусу.

Станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн, що становило 52% від загальної суми.

3 листопада 2020 року Верховна Рада прийняла закон про перенаправлення 557 млн грн на боротьбу з наслідками епідемії коронавірусу.

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Автор: Ганна Нагорна