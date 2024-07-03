На економічну активність у Росії вплинуло значне зростання військової діяльності.

Російська економіка протягом двох років ігнорувала санкції настільки, що Світовий банк підвищив РФ у рейтингу рівня доходу. Так, 1 липня рейтинг підняли з країни з доходом вище середнього до країни з високим рівнем доходу, пише Business Insider.

Зазначається, що минулого року росіяни заробили 14 250 доларів на людину з огляду на валовий національний дохід. "На економічну активність у Росії вплинуло значне зростання військової діяльності у 2023 році", – йдеться у звіті Світового банку.

За словами журналістів, підвищення рейтингу Світового банку підтверджує повідомлення, що зростання зумовлене в основному діяльністю під час війни. Саме війна створює попит на товари та послуги військового призначення, що робить деякі сектори економіки Росії виграшними.

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Торік російська торгівля зросла майже на 7%, а діяльність у фінансовому секторі та будівництві – на 6,6% і 3,6% відповідно. Це підвищило реальний ВВП Росії (економічне зростання з поправкою на інфляцію) на 3,6%. На тлі цього покращилося матеріальне становище деяких бідних росіян, ускладнивши будь-які розрахунки щодо того, як закінчити війну.

Економічні новини

Світовий банк підвищив рейтинг семи країн, але знизив рейтинги Західного берега і Гази. Крім Росії, Світовий банк також підвищив статус Болгарії та Палау з рівня доходів вище середнього до країн з високим доходом. Їхні оновлення відбулися після кількох років зростання після пандемії. Україна також піднялася до країни з доходом вище середнього, оскільки реальний ВВП зріс на 5,3%, змінивши різке падіння на 28,8% у 2022 році.

Раніше УНІАН писав, що російська економіка не може вічно уникати кризи, і вона стає все більш вразливою до потрясінь. Російська економіка є крихкою, і політикам не вдасться надовго відвернути кризу.

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