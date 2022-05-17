Заклади потерпають від дефіциту продуктів та підвищення цін на сировину та енергоносії.

Традиційні Британські кафе fish & chips знаходяться під загрозою закриття через розв'язану Російською Федерацією війни в Україні. Заклади залежать від імпорту з України та Росії.

Про це представник профільної асоціації National Federation of Fish Friers Ендрю Кук розповів у коментарі Sky News.

Відзначається, що Україна поставляла приблизно половину всього масла, яке використовували в кафе, а також була головним постачальником борошна.

При цьому виникли проблеми з постачанням риби, тому що 40% сировини привозили з РФ. Крім того, очікується підвищення цін на картоплю через подорожчання добрив і вартість електроенергії та енергоносіїв.

Варто відзначити, що деякі кафе fish&chips у Великобританії працюють ще з вікторіанської епохи. У закладах подають традиційну смажену картоплю і рибу в клярі.

Як раніше повідомляв УНІАН, керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що війна в Україні може спровокувати "апокаліптичне" зростання світових цін на продовольство. За його словами, він все більше стурбований подальшим зростанням цін на продукти, якщо Україна не зможе відвантажувати пшеницю і масла зі своїх складів через російську блокаду.

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