Постачальники користуються ситуацією підвищеного попиту.

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну у РФ подорожчала сантехніка.

Про це повідомляє російське видання "РБК".

Так, з лютого по квітень змішувачі, раковини і унітази економ-класу подорожчали в середньому на 20-70% в порівнянні з тим самим періодом 2021 року. Позиції преміум-класу виросли в ціні на 5-25%.

Зростання цін на душові кабіни економ-класу склало 30-70%, на аксесуари для санвузлів — до 40%. У 2021 році за той же проміжок часу зростання цін становило лише 5-10%.

Причина здорожчання в тому, що на тлі відходу європейських брендів китайські і турецькі постачальники "користуються ситуацією підвищеного попиту і піднімають вартість своїх виробів".

Раніше жінки, які пережили окупацію в Чернігівській області, розповіли, що для деяких російських окупантів справжнім шоком стало побачити унітаз. Загарбники розпитували людей, що це за диво, а потім забрали унітази з собою, коли тікали від ЗСУ.

Нагадаємо, у РФ забороняють мітинги через зростання цін, оскільки це шкодить іміджу війни проти України, яку росіяни називають "спецоперацією".

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