У МЗС закликали Євросоюз на довічно заборонити в’їзд російським загарбникам

Естонія стала першою країною-членом ЄС, яка запровадила відповідні заборони.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що кожен росіянин, причетний до загарбницької війни Росії проти України, має отримати довічну заборону на в’їзд до країн-членів Європейського Союзу. Про це йдеться у заяві глави МЗС України.

"Час запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України", - наголосив Сибіга.

За словами глави МЗС, по-перше, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів.

Крім того, як зазначив міністр, по-друге, "це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи".

Сибіга зауважив, що Естонія вже продемонструвала лідерство, впровадивши відповідні національні рішення та довівши, що механізм працює. Міністр заявив:

"Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку".

Він додав, що йдеться про зміцнення безпеки Європи.

Заборона на в’їзд до ЄС для росіян

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня високий представник Євросоюзу Кая Каллас розповіла, що країни-члени ЄС розглядають пропозицію заборонити російським учасникам бойових дій у війні проти України в’їзд до Шенгенської зони. За її словами, вже багато країн висловили підтримку цій пропозиції.

