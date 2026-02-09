Україна озброїться Gripen і Rafale: аналітики оцінили, у скільки це обійдеться

У світі лише близько десяти країн мають у строю понад 250 сучасних винищувачів нових поколінь.

В Україні дедалі чіткіше окреслюється стратегічна мета увійти до топ-10 країн за потужністю повітряних сил, що обійдеться у мільярди євро.

Зокрема, аналітики Defence Express зазначили, як випливає з заяв президента Володимира Зеленського, держава планує озброїтися 150 винищувачами Gripen та 100 Rafale.

Аналітики звертають увагу, що у світі лише близько десяти країн мають понад 250 сучасних винищувачів поколінь 4+, 4++ та 5. До цього переліку входять США, Китай, Росія, Індія, Південна Корея, Японія, Пакистан, Туреччина та Єгипет. У Європі ж, без урахування Туреччини, жодна держава не має настільки чисельного та сучасного авіапарку.

Для порівняння, у Франції на озброєнні повітряних і військово-морських сил э близько 235 винищувачів Mirage 2000 та Rafale, у Німеччині – приблизно 226 Eurofighter Typhoon і Tornado, у Великій Британії – близько 159 Typhoon та F-35. Експерти заувалили, що ці показники змінюватимуться, однак навіть з урахуванням оновлень українські плани означають претензію на лідерство в Європі та наближення до світової десятки.

Оцінюючи вартість програми, фахівці спираються на останні публічні контракти. Так, державний аудит Колумбії у 2025 році підтвердив справедливість угоди з Saab на постачання 17 винищувачів JAS 39 Gripen E/F за 3,135 млрд євро – тобто 184,4 млн євро за одиницю в межах комплексного пакета. За такою логікою, 150 Gripen обійдуться приблизно у 27,66 млрд євро.

Щодо Rafale, то відомим орієнтиром залишається контракт Сербії 2024 року на 12 літаків, де ціна становила близько 225 млн євро за винищувач. Відповідно, закупівля 100 Rafale може коштувати 22,5 млрд євро.

Аналітики наголосили, що масштаб замовлення може дати певний дисконту, але йдеться радше про відсотки, а не кратне зменшення ціни. У підсумку загальна вартість закупівлі 250 винищувачів оцінюється на рівні близько 50 млрд євро, без урахування інфляції.

Окремо звертається увага на виробничі можливості. Наразі Saab випускає близько 12 Gripen на рік, маючи портфель замовлень приблизно на 85 літаків. Компанія декларує намір наростити виробництво до 36 винищувачів на рік, у тому числі за рахунок локалізації в інших країнах.

Dassault Aviation у 2025 році виробив 26 Rafale, при цьому твердий портфель замовлень перевищує 220 літаків. Французький виробник також планує вийти на рівень 36 машин на рік, але очікуване велике замовлення з Індії на понад 100 винищувачів може суттєво завантажити виробничі лінії, навіть з урахуванням часткової локалізації в Індії.

У результаті експерти роблять висновок, що реалізація українських планів - це питання десятиліть, а інфляційний чинник істотно впливатиме на фінальну вартість.

Експлуатація дорожча за закупівлю

При цьому підкреслюється, що купівля літаків - лише частина витрат. Основний фінансовий тягар припадає на експлуатацію протягом життєвого циклу, який зазвичай оцінюють у 40 років. За попередніми розрахунками, утримання 100 Rafale за цей період може коштувати близько 45 млрд євро, а 150 Gripen - ще 55 млрд євро. У середньому йдеться про приблизно 2,5 млрд євро щороку для підтримання авіапарку у боєздатному стані з урахуванням модернізацій.

Також наголошується, що потужні повітряні сили – це не тільки винищувачі. Для повноцінної системи потрібні літаки дальнього радіолокаційного виявлення, повітряні танкери, військово-транспортна та навчально-бойова авіація. Кожна з цих категорій означає додаткові мільярдні витрати, без яких заявлена мета залишатиметься недосяжною.

Як писав УНІАН, торік президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над реалізацією масштабної програми розвитку бойової авіації. Її мета - формування флоту з 250 сучасних літаків - F-16, Gripen та Rafale. За словами глави держави, створення такого авіаційного флоту стане фундаментом для оновлення військової авіації та гарантією безпеки країни на роки вперед. Як зазначив Зеленський, йдуть "паралельні розмови" зі Швецією, Францією і США.

