Легендарний інвестор не втратив грошей, а навпаки примножив свої статки. Це вдалося ще одному бізнесмену.

Бізнесмен та інвестор Воррен Баффет примудрився збільшити свої статки на тлі глобального удару Дональда Трампа по багатіях, пише Bloomberg.

Баффет став одним із небагатьох, чий капітал цього року не лише встояв, а й зріс - навіть на тлі глобального падіння акцій, викликаного запровадженням нових мит Трампа. Світові ринки втратили трильйони доларів, але Баффету вдалося зберегти впевнене зростання.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, з початку року статки легендарного інвестора зросли на 11,5 мільярдів доларів, досягнувши 153,5 мільярдів доларів. Це при тому, що лише з 2 квітня його капітал знизився на 14,5 мільярда, коли він досяг піку за останні п’ять років.

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Наразі 94-річний Баффет посідає четверту сходинку у світовому рейтингу найбагатших людей світу. Він - один із лише двох мільярдерів у топ-20, чий статок зріс цього року. Інша - Франсуаза Беттанкур Мейерс, спадкоємиця імперії L'Oréal SA, яка заробила 1,8 мільярда доларів і наразі перебуває на 19-му місці у списку Bloomberg.

Масові розпродажі після заяв Трампа боляче вдарили по найзаможніших: за дві торгові сесії 500 найбагатших людей світу втратили понад 500 мільярдів доларів. Найбільших збитків зазнав Ілон Маск, який хоч і зберіг статус найбагатшої людини у світі, але втратив 134,7 мільярда доларів цього року. У понеділок його статки опустилися до 297,8 мільярдів доларів, вперше з листопада опинившись нижче позначки в 300 мільярдів.

Навіть попри тиск ринку, акції Berkshire Hathaway Inc., головної компанії Баффета, втратили лише 8,8% з 2 квітня. Для порівняння, S&P 500 за цей же період просів на 10,7%.

Відносна стабільність конгломерату Баффета пояснюється тим, що його основні активи зосереджені в секторі майна та страхування від нещасних випадків - галузі, яка виявилась менш чутливою до глобальних торговельних потрясінь. До того ж деякі інвестори вірять, що Баффет, як відомий мисливець за вигідними угодами, може скористатися ситуацією для чергової масштабної покупки.

Втім, поки що він дотримується обережної стратегії. В останніх кварталах Баффет уникав великих придбань, натомість скоротив частку в Apple Inc. та Bank of America Corp. - обидві компанії після оголошень Трампа зазнали двозначного падіння котирувань.

Вплив мит Трампа на світовий ринок

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про введення нищівних мит у розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва і запчастини, які імпортуватимуться в Америку. Вони почали діяти з 3 квітня. Також США ввели 20% мита на товари з Євросоюзу.

Через це акції на світових ринках впали. Долар впав до шестимісячного мінімуму разом із прибутковістю американських облігацій, ф'ючерси на Nasdaq впали на 3,2%, європейські ф'ючерси знизилися майже на 2%, а золото побило рекорди.

У зв'язку з цим у МВФ попередили про ризики для світової економіки через нищівні мита Трампа. За словами керівниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, експерти продовжують оцінювати макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів.

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