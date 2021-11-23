На перше місце вийшла купівля одягу та взуття.

Частка українців, які мають намір робити покупки у "чорну п’ятницю", цього року скоротилася з 35% до 30%, найбільш імовірно – через локдаун.

Про це повідомила дослідницька компанія Gradus Research за результатами опитування.

"Скоротилася частка тих, хто має намір робити покупки у "чорну п'ятницю" – 30% проти 35% минулого року. На 5% менше, порівнюючи з минулим роком, – статистично значущий показник", - йдеться в повідомленні.

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У компанії зауважують, що загалом ставлення до такого маркетингового ходу, як "чорна п'ятниця", покращилось – збільшилася частка тих, хто вважає, що ціни все ж таки знижуються: 21% – у 2020 році та 35% – у 2021 році. "Найімовірніше, це індикатор зниження доходів українців та нестабільності ситуації в соціумі через локдаун", - припускають у компанії.

Зазначається, що цього року опитані жителі України констатували, що "споживчий кошик" трохи змінився, у порівнянні з минулим. На перше місце вийшла купівля одягу та взуття – 45%.

На другому – техніка (38% проти 48% минулого року).

Зазвичай категорія "техніка" – одна з найбільш популярних у "чорну п'ятницю", про це свідчать усі проведені раніше дослідження Gradus Research.

"Найімовірніше, за останні півтора року локдауну люди купили все необхідне, у тому числі для дистанційної роботи. Купують, зазвичай, у "чорну п'ятницю" телефони, планшети, навушники. Саме тому плани на купівлю техніки цього року нижчі, ніж торік. А ось з одягом ситуація інша – з'явилася можливість виходити у світ, відкрилися заклади і в тому числі багато компаній вийшли працювати в офіси знову", – зазначила засновниця та керівниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

Чорна п'ятниця: що відомо

Чорна п'ятниця - всесвітній день розпродажів, що розпочався зі США. Припадає на п'ятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів, тож цей період можна назвати райським для шопоголіків у всьому світі. Оскільки День подяки припадає на четвертий четвер листопада, "Чорна п'ятниця" випадає в проміжок часу з 23 по 29 листопада.

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Автор: Катерина Жирій