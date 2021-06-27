Монета є законним платіжним засобом, однак призначена для колекціонування або подарунка.

Королівський монетний двір Великобританії в суботу, 26 червня, представив пам'ятну монету, присвячену герцогу Единбурзькому принцу Філіпу - чоловікові королеви Єлизавети II, померлому 9 квітня 2021 року.

Як повідомляється на інформаційному веб-сайті державного сектора Сполученого Королівства, нову п'ятифунтову монету спеціально представили до Дня Збройних сил Великобританії на знак визнання років служби герцога на флоті та підтримки королеви.

На монеті зображений портрет герцога у профіль, а також напис: "Його Королівська Високість принц Філіп, герцог Единбурзький 1921-2021". Зазначається, що дизайн створений відомим художником Яном Ренком-Бродлі та особисто схвалений герцогом Единбурзьким у 2008 році.

Королівський монетний двір також пообіцяв пожертвувати 50 000 фунтів стерлінгів на премію імені герцога Единбурзького, яку вручають за "важливу громадську роботу у Великобританії та за кордоном".

Монета є законним платіжним засобом, однак призначена для колекціонування або подарунка, випущена обмеженим тиражем і не надходитиме в загальний обіг.

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Переклад: Катерина Комолова