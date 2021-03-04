Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль розповіла, як наша країна зарекомендувала себе в міжнародних судах.

Україна сформувала команди, які в змозі працювати з міжнародними судами, тому Юридичний імідж нашої країни на міжнародній арені покращився.

Про це заявила радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя".

"Всі ми згадуємо розгубленість України, яка не була готова до будь-яких дій, пов'язаних з війною, включаючи і юридичну війну. Тоді була розроблена стратегія, яка складалася з декількох компонентів. Перш за все, це захист держави та її інтересів у міжнародних юрисдикціях, а також захист компаній щодо держави-агресора та інших дій, пов'язаних з цією агресією", - розповіла Зеркаль.

Представник "Нафтогазу "нагадала про справу між "Нафтогазом" і "Газпромом". Тоді було чимало дискусій про те, чи варто взагалі Україні судитися. Радник згадала, що у 2014 році "Нафтогаз" був першим, хто зважився піти в Стокгольмський арбітраж і оскаржити порушення своїх прав на підставі контракту на поставку газу.

"Тоді було дуже багато скепсису, дуже багато людей хотіли домовлятися, пропонували свої послуги з переговорів. І вибір юридичного захисту був дуже непростим, було дуже багато нарад, - повідомила Зеркаль. - Тоді ця ідея була підтримана на рівні вищого керівництва, і Україна в особі "Нафтогазу" почала свою боротьбу за порушені права".

Як відзначити Зеркаль, ця боротьба складалася з багатьох факторів. За її словами, тільки до справ проти "Газпрому" - про постачання і про транзит - було залучено понад 40 осіб у групі компанії "Нафтогаз". А ще над справою працювали понад 20 юристів з кількох юридичних компаній.

"Дуже багато було скепсису у другій справі, яка стосувалася транзитного контракту. Майже ніхто не вірив в її успішність, але ця справа принесла нам перемогу. І я думаю, що цією перемогою пишається дуже багато людей. Це перемога команд, які змогли об'єднатися, попри відмінність мов, поглядів, підходів у застосуванні права. Вони працювали, як один злагоджений організм", - розповіла Лана Зеркаль.

Але компанія змогла виграти й першу, і другу справу проти "Газпрому". Наприкінці 2019 року нарешті "Газпром" розрахувався і "Нафтогаз" отримав 2,9 млрд доларів, за рішеннями Стокгольмського арбітражу. Також Зеркаль розповіла і про інші перемоги України на міжнародній арені, як, наприклад, в Гаазі або Гамбурзі. Крім того, що українці подолали внутрішній скепсис щодо юридичних можливостей своєї країни, змінився імідж нашої країни за кордоном.

"Всі перемоги склалися воєдино і зараз ні в кого вже на міжнародній арені немає відчуття, що Україна не бореться самостійно. Тому Юридичний фронт не менш важливий, ніж фронт військовий. А визначені міжнародним правом наші принципи існування треба захищати не менше, ніж свою територію", - резюмувала Лана Зеркаль.

Радник голови правління повідомила, що у 2019 році протягом декількох місяців були подані заяви, проведені переговори та вдалося вийти на слухання, що стосуються застосування тимчасових заходів. Зокрема, на підставі рішення в Гамбурзі, 19 з 20 суддів арбітражного трибуналу, сформованого відповідно до Конвенції ООН з морського права, проголосували за прийняття рішення на користь України.

"Зараз у нас, дійсно, сформований певний клас людей, які вже здатні працювати й в шаленому ритмі, і під великою напругою, і можуть виховувати наступне покоління, за яке не буде соромно, яке зможе бути гідними представниками країни та компанії", - вважає Зеркаль.

Також вона розповіла, юридичні виклики попереду чекають компанію та України. Зокрема, триває ще справа проти РФ на підставі двосторонньої угоди про захист інвестицій. Попри те, що рішення про порушення провадження були прийняті два роки тому, слухання з оцінки втрат відбудеться тільки в червні 2021 року. За словами Зеркаль, після цього очікують винесення остаточного рішення, згідно з яким Російська Федерація сплатить всі витрати, пов'язані з окупацією Криму, в тому числі пов'язані з втратою інвестицій в Чорному морі та на півострові.

"Є питання про те, чи варто витрачати чималі кошти, час і зусилля, якщо ти не повністю впевнений в результаті. Тому ми вивчаємо можливості. Але виходимо з того, що треба займатися тим, що принесе більше користі як державі, так і компанії", - резюмувала Лана Зеркаль.

Нагадавши, у Києві проходить форум" Україна 30", присвячений проблемам розвитку правосуддя. Рівень представництва високий - у Форумі беруть участь президент, народні депутати, міністри та представники профільних організацій. Все це відбувається на тлі пленарних засідань Верховної Ради, яка повинна на цьому тижні розглянути законопроекти, представлені президентом в рамках судової реформи.

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Автор: УНІАН