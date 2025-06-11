Українцям також радять актуалізувати дані в реєстрі через портал "Дія".

Мобільний застосунок "Дія" повідомлятиме про зняття користувача із зареєстрованого місця проживання. Раніше про це повідомляли листами. Про це інформує пресслужба "Дії" у своєму Telegram-каналі.

"Дія" повідомить, якщо вас знімуть з місця проживання. Раніше вас могли зняти з місця проживання, а ви роками про це не знали. Тепер, якщо власник "випише" вас з квартири чи будинку — "Дія" одразу надішле сповіщення", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також наголосили, що важливо, аби у Реєстрі територіальної громади були дані про вас та податковий номер. Інакше без нього сповіщення не надійде. В "Дії" радять легко та швидко актуалізувати дані в реєстрі через портал "Дія".

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З червня цього року першим платним сервісом у "Дії" стане шеринг документів для банків. У майбутньому планується ще два платні сервіси - "Дія.Підпис" і Diia.OAuth.

Раніше повідомлялося, що на порталі "Дія" зʼявиться штучний інтелект, який допомагатиме знаходити послуги, довідки та навіть в перспективі зможе спілкуватися голосом. На порталі державних послуг запустять ШІ-агента вже цього року.

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