У середу, 28 травня, українці знову зможуть скористатися цими сервісами.

У державному застосунку "Дія" з 24 до 27 травня деякі сервіси будуть недоступними. Українців попереджають заздалегідь спланувати заміну водійського, а також купівлю або продаж авто. Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія" у своєму Telegram-каналі.

"Проводять технічні роботи над двома електронними реєстрами — Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Таким чином із суботи частина водійських послуг у "Дії" буде тимчасово недоступна, а саме:

Відео дня

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто.

У пресслужбі додали, що вже в середу, 28 травня, українці знову зможуть скористатися цими сервісами.

"Дія" - останні новини

8 травня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що на державному порталі "Дія" знову стали доступні послуги зняття та зміни місця проживання.

Раніше, у березні, на порталі "Дія" розширили можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, щоб кожен постраждалий українець отримав компенсацію за фізичний та моральний біль через злочини Росії проти України. Тоді було додано шість нових категорій заяв.

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