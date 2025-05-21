У перспективі використання послуги "Дія.Підпис" стане платним для юридичних осіб.

Першим платним сервісом у "Дії" з червня цього року стане шеринг документів для банків. У майбутньому планується ще два платні сервіси - "Дія.Підпис" і Diia.OAuth. Про це повідомив керівник команди впровадження "Дії" Олексій Вовк для Forbes.

Згідно з планом Мінцифри, у перспективі використання "Дія.Підпис" стане платним для юридичних осіб. Це дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок "Дія".

Крім того, планується запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. За словами Вовка, завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом "Дія".

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19 травня стало відомо, що на порталі "Дія" зʼявиться штучний інтелект, який допомагатиме знаходити послуги, довідки та навіть в перспективі спілкуватиметься голосом.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що на порталі "Дія" знову стали доступні послуги зняття та зміни місця проживання.

Крім того, українці отримали можливість на порталі "Дія" одержати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника.

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