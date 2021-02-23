За підсумками четвертого кварталу 2020 року Apple повернула собі лідерство з продажу смартфонів вперше з 2016 року.

Компанія Apple вперше з 2016 року стала лідером з продажу смартфонів за підсумками четвертого кварталу 2020 року.

Про це йдеться в даних дослідницької компанії Gartner.

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В останньому кварталі минулого року Apple зуміла продати майже 80 млн смартфонів. За підсумками кварталу частка Apple на ринку склала 20,8%. У порівнянні з 2019 роком вона зросла на 14,9%.

Як заявила в коментарі Financial Times аналітик Gartner по Apple Аннетт Циммерман, приросту продажів компанія зобов'язана випуску смартфонів з 5G.

На другому місці з продажу опинився корейський Samsung - за останній квартал 2020-го компанія змогла продати 62,1 млн пристроїв. Частка виробника на ринку склала 16,2%, скоротившись на 11,8%.

Третє і четверте місце дісталися китайським виробникам Xiaomi та Oppo, які конкурують з Samsung в середній ціновій категорії. За підсумками кварталу Xiaomi зуміла продати 43,4 млн пристроїв, збільшивши частку на 33,9%. Разом з тим Oppo продав 34,37 млн пристроїв, збільшивши частку на 12,9%.

Ще один китайський виробник Huawei відкотився на п'яте місце, продавши всього 34,3 млн пристроїв. На тлі американських санкцій і проблем з поставками комплектуючих компанія втратила 41% своєї частки на ринку в порівнянні з 2019 роком.

Новинки від Apple

6 січня 2021 року стало відомо про те, що Apple працює над менш дорогою версією повнорозмірних навушників AirPods Max. Повідомлялося, що навушники коштуватимуть 349 доларів. Замість алюмінію і нержавіючої сталі у виробництві планували використовувати пластик, за рахунок чого навушники будуть легше.

17 лютого 2021 року з'явилася інформація про те, що Apple планує використовувати скло при виробництві нових AirPods.

19 лютого 2021 року була розкрита дата презентації черговий новинки від Apple.

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Автор: УНІАН