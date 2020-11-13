Червоний Хрест України спільно з Vodafone Україна запустили короткий номер 88033 для збору благодійних внесків, які будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії COVID-19.

Відтепер кожен, хто є абонентом Vodafone Україна, може зробити свій внесок, щоб підтримати заклади охорони здоров’я та допомогти вразливим категоріям населення у боротьбі з COVID-19. Для цього достатньо відправити SMS-повідомлення на короткий номер 88033.

Вартість благодійного SMS-повідомлення ‒ 20 гривень. Послуга діє тільки для абонентів передплати.

«Червоний Хрест України з перших днів початку коронавірусної інфекції у співпраці з партнерами підтримував вразливі верстви населення. Але, на жаль, кількість нових випадків хвороби залишається стабільно високою, тому дуже важливо підтримати вразливі категорії населення та опорні лікарні у подоланні пандемії. Для цього спільно з Vodafone впровадили зручний спосіб збору благодійних внесків, щоб кожен мав змогу не виходячи з дому підтримати тих, хто цього наразі потребує найбільше! Бо лише спільними зусиллями ми зможемо подолати СОVID-19», ‒ зазначив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

«Ми впевненi, що спiльними зусиллями можна досягти бiльшого, тому запускаємо власнi соцiальнi проекти (лише цього року наша допомога на боротьбу з соvid перевищила 30 млн грн) та з готовнiстю долучаємось до важливих iнiцiатив партнерiв. Ми пiдтримуємо український Червоний Хрест у тiй важливiй справi, яку вiн робить з подолання СОVID -19, та вдячнi нашим абонентам, якi приєднаються до проекту Червоного Хреста через sms-пожертвування», ‒ відзначила Вікторія Рубан, начальник відділу зв’язків з громадськістю Vodafone Україна.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН