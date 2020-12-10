За запевненням компанії, новий підхід з використанням облікового запису Google робить доступ до інформації "простішим та інтуїтивно зрозумілішим".

Компанія Google спрощує синхронізацію паролів і платіжної інформації на різних пристроях для користувачів свого браузера Chrome. За словами Google, нові функції з'являться "в найближчі тижні та місяці".

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Chrome на Android зможе отримати доступ до збереженої платіжної інформації після того, як користувач увійде в браузер з обліковим записом Google. Платежі можна підтвердити, ввівши CVC карти або за допомогою біометричної ідентифікації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вхід в обліковий запис Google на Android-пристрої також буде спрощений. Якщо користувач вже увійшов в сервіс Google, такий, як Gmail, йому буде запропоновано увійти в браузер з обліковим записом Google на пристрої "одним натисканням".

"Настільна версія Chrome також буде оновлена таким чином, щоб надати доступ до збережених паролів при вході в систему з обліковим записом Google. Наступного разу при збереженні пароля браузер надасть вибір - зберегти його на пристрої локально або в обліковому записі Google, щоб мати до нього доступ на всіх пристроях", - підкреслює видання.

Слід зазначити, що в Chrome вже є подібні функціональні можливості синхронізації, які дозволяють переносити закладки, історію, паролі та інші налаштування між різними пристроями. Але проблема такого підходу полягає в тому, що він вимагає активованої функції синхронізації на всіх пристроях.

За запевненням Google, новий підхід з використанням облікового запису Google робить доступ до інформації "простішим та інтуїтивно зрозумілішим".

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Автор: УНІАН