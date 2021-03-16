Влада Китаю зажадала від найбільшої в країні інтернет-компанії Alibaba Group Holding Ltd позбутися її медіаактивів.
Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.
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Видання зазначає, що наявність у Alibaba активів у ЗМІ створює серйозні проблеми для Комуністичної партії Китаю та її потужного пропагандистського апарату.
Китайські чиновники зажадали від Alibaba представити план по істотному скороченню активів у цій сфері.
Alibaba володіє часткою в китайському аналогу Twitter-Weibo, а також газетою South China Morning Post, що виходить в Гонконзі.
У Alibaba відмовилися коментувати можливий продаж медіаактивів, а також заявили, що "пасивно" інвестують в медіаактиви, щоб допомогти компаніям і співпрацювати з ними в комерційному полі.
"Ми не втручалися і не втручаємося в діяльність ЗМІ або редакційні рішення", - заявили в Alibaba.
За оцінкою видання, сукупна вартість належних Alibaba часток в публічних компаніях становить понад $8 млрд. Зокрема, частка Alibaba в Weibo оцінюється в $3,5 млрд, а у відеоплатформі Bilibili - в $2,6 млрд.
Що таке Alibaba
Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.
Історія конфлікту
- Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".
- Після цього банк Китаю скасував IPO фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.
- 16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. У тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.
- 2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.
- 3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову Ххолдингову компанію.
- 5 лютого 2021 року влада Китаю висунула нові умови для виходу на біржу фінансово-технологічної компанії Ant Group ("дочка" Alibaba) Джека Ма.
- 21 лютого 2021 року засновник Microsoft Білл Гейтс завдав удару по китайському інтернет-гіганту Alibaba. Його сімейний фонд продав всі належали йому акції компанії.
- 12 березня 2021 року стало відомо про те, що антимонопольні органи Китаю планують оштрафувати Alibaba на рекордну суму.
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