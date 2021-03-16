Компанія володіє частками в "аналогу Twitter" Weibo, відеосервісі Bilibili та в новинних виданнях.

Влада Китаю зажадала від найбільшої в країні інтернет-компанії Alibaba Group Holding Ltd позбутися її медіаактивів.

Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що наявність у Alibaba активів у ЗМІ створює серйозні проблеми для Комуністичної партії Китаю та її потужного пропагандистського апарату.

Китайські чиновники зажадали від Alibaba представити план по істотному скороченню активів у цій сфері.

Alibaba володіє часткою в китайському аналогу Twitter-Weibo, а також газетою South China Morning Post, що виходить в Гонконзі.

У Alibaba відмовилися коментувати можливий продаж медіаактивів, а також заявили, що "пасивно" інвестують в медіаактиви, щоб допомогти компаніям і співпрацювати з ними в комерційному полі.

"Ми не втручалися і не втручаємося в діяльність ЗМІ або редакційні рішення", - заявили в Alibaba.

За оцінкою видання, сукупна вартість належних Alibaba часток в публічних компаніях становить понад $8 млрд. Зокрема, частка Alibaba в Weibo оцінюється в $3,5 млрд, а у відеоплатформі Bilibili - в $2,6 млрд.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

Історія конфлікту

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".

Після цього банк Китаю скасував IPO фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. У тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.

3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову Ххолдингову компанію.

5 лютого 2021 року влада Китаю висунула нові умови для виходу на біржу фінансово-технологічної компанії Ant Group ("дочка" Alibaba) Джека Ма.

21 лютого 2021 року засновник Microsoft Білл Гейтс завдав удару по китайському інтернет-гіганту Alibaba. Його сімейний фонд продав всі належали йому акції компанії.

12 березня 2021 року стало відомо про те, що антимонопольні органи Китаю планують оштрафувати Alibaba на рекордну суму.

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Автор: Олена Коваленко