Нові пристрої бути представлені публіці вже в цьому місяці.

Компанія Apple може провести свою першу презентацію в 2021 році через пару тижнів. Дату презентації назвали відразу два заслужених мережевих інформатора.

Про це повідомляє ixbt.com.

Читайте такожApple звинуватили в порушенні прав користувачів

Про плани з проведення онлайн-презентації 23 березня 2021 року повідомили Джон Проссер (Jon Prosser) і DuanRui, обидва добре себе зарекомендували за минулими витоками, пов'язаними з Apple.

За попередньою інформацією, в цей день Apple може представити мітку-маячок AirTags, реліз якої вже кілька разів відкладали, нову лінійку планшетів iPad, в тому числі моделі серій Pro і Mini, бездротові навушники AirPods c укороченою «ніжкою» або взагалі без неї, а також телеприставку Apple TV з ігровою спрямованістю.

Капіталізація Apple

Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.

23 лютого 2021 року на щорічних зборах акціонерів компанії генеральний директор Apple Тім Кук заявив про те, що корпорація Apple купила близько 100 компаній за останні шість років. Вона здійснює нове поглинання кожні три-чотири тижні.

24 лютого 2021 року глава Apple заявив, що коронавірусний рік став найкращим часом для інновацій.

Головні новини України та світу на ранок 10 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко