Така реалізація трафіку рідкість навіть для повноцінних проектів.

Користувачі продовжують вивчати технодемо The Matrix Awakens, яке створили за мотивами фільму "Матриця: Воскресіння" на рушії Unreal Engine 5. Так як в проекті немає сюжету і місій, гравці влаштовують для себе інші розваги. Нещодавно вони зуміли вийти за межі відкритого світу, а тепер відвідувач форуму Reddit під псевдонімом elalextamez продемонстрував вражаючу роботу трафіку. Він зумів влаштувати кілометровий затор.Читайте такожГравці знайшли спосіб, як вийти за межі світу в The Matrix Awakens і відправитися в місто на горизонті

На відео, яке присутнє нижче, показується автострада з чотирма смугами. Кожна з них забита автомобілями, які чекають можливості проїхати далі. Подекуди трапляються порожні простори, де могли б вміститися кілька машин. Це означає, що транспортні засоби в The Matrix Awakens не завжди правильно розраховують дистанцію до найближчої перешкоди. Однак просвітів в заторі небагато — в переважній більшості автомобілі стоять щільно один до одного.

Така реалізація трафіку вражає. В інших іграх система не допустила б схожого скупчення об'єктів, щоб не страждала продуктивність. Он в Cyberpunk 2077 транспортні засоби пропадають прямо на очах, а в технодемо можливі кілометрові затори. На цей рахунок користувачі Reddit вже встигли неодноразово пожартувати.

Коротко про The Matrix Awakens

У проекті є одна перестрілка. Крім неї, можна вивчати відкритий світ і їздити на машині.

У демоверсії присутня настройка "Матриці". Наприклад, користувачі вільні змінювати кольори навколишнього середовища.

The Matrix Awakens створили, як інтерактивний досвід за мотивами "Матриці: Воскресіння". Завантажити демоверсію можна безкоштовно на PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

Ще кілька цікавих ігрових матеріалів:

Автор: Назар Степорук