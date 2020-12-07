Співпраця включає інтеграцію анімаційного серіалу про екологічні проблеми для дітей та їхніх батьків.

Київ, 7 грудня 2020 р. – Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні та телеканал ПЛЮСПЛЮС об’єднали зусилля для сприяння обізнаності про навколишнє середовище серед дітей та їхніх батьків, а також про сталий спосіб життя за допомогою анімаційного мультсеріалу про екологію та інших спільних освітніх продуктів у майбутньому.

Обидві сторони будуть співпрацювати над поширенням знань щодо захисту навколишнього середовища, інтегруючи анімаційний проект ЕКО ПЛЮСПЛЮС. Анімація була розроблена командою телеканалу ПЛЮСПЛЮС, усі серії якої доступні онлайн, а також транслюються на телеканалі ПЛЮСПЛЮС.

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева сподівається на плідне партнерство, яке надасть можливість охопити таку важливу аудиторію вагомими меседжами про навколишнє середовище.

«ЕКО ПЛЮСПЛЮС створений для молодого покоління українців, які одного дня будуть відповідати за торгівлю, виробництво та очолювати керівництво країни», – повідомила пані Ґерчева. «Будучи дітьми, вони вже можуть замислитися над сталим розвитком, що допоможе їм приймати правильні рішення у майбутньому».

Пані Ґерчева також додала, що дана угода між сторонами забезпечує фундамент для співпраці у рамках анімації, але також не обмежує майбутнє партнерство ПРООН та ПЛЮСПЛЮС й у інших сферах. Як зазначено у Меморандумі про співпрацю, сторони працюватимуть над спільною екологічною кампанією з інтеграцією героїв та сюжетів ЕКО ПЛЮСПЛЮС. Група 1+1 media, якій належить телеканал ПЛЮСПЛЮС, надаватиме інформаційну підтримку, спрямовану на екологічну освіту та використовуючи медіаресурси групи. Початковий термін співпраці – два роки та може бути продовжений за домовленістю сторін та на попередньо погоджених умовах.

Іванна Найда, генеральна продюсерка нішевих телеканалів 1+1 media, коментує: «Ми раді розпочати співпрацю з ПРООН для поширення екологічної свідомості. Для нас, у ПЛЮСПЛЮС, важливо трансформувати дорослі меседжі в розважально-пізнавальний формат для спілкування з дитячою аудиторією. Цього року ми обрали тему екології, і це чудова новина, що анімаційний проект ЕКО ПЛЮСПЛЮС зацікавив як аудиторію каналу, так і представників міжнародного неурядового сектору. Переконана, що об’єднання наших зусиль допоможе зробити українських дітлахів та їхніх батьків більш еко-відповідальними».

Додатково:

ПРООН є відгалуженням Організації Об'єднаних Націй, що спеціалізується на питаннях розвитку. В Україні організація виконує координаційну роль у Програмі ООН з відновлення та розбудови миру, об’єднуючи власні зусилля й зусилля інших агентств ООН та міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні в подоланні наслідків тривалого конфлікту на сході країни. Організація також допомагає українському уряду в боротьбі з пандемією COVID-19 в Україні, а з 2015 року підтримує український уряд у здійсненні прозорих державних закупівель ліків для національної системи охорони здоров’я.

Телеканал ПЛЮСПЛЮС – лідер серед анімаційних, розважально-пізнавальних телеканалів в Україні для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку. ПЛЮСПЛЮС – це продукти власного виробництва, найкраще зі світової анімації, а також розвиваючі та пізнавальні мультфільми.

Для зворотного зв’язку:

Юлія Самусь, очільниця відділу комунікацій ПРООН, yuliia.samus@undp.org

Анна Попова, PR менеджерка групи зовнішніх комунікацій 1+1 media, a.popova@1plus1.tv

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Автор: УНІАН