Це вимушені заходи для стабілізації можливості здійснювати дзвінки.

Через масований ракетний удар російських терористів по Україні мобільні оператори вимушено обмежили роботу деяких сервісів.

Як повідомляє мер Львова Андрій Садовий, на цей крок пішли задля заощадження електроенергії та можливості здійснювати дзвінки.

"Мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки", - написав Садовий у Telegram.

Відео дня

Ракетні удари по Україні 15 листопада: що відомо

Сьогодні в областях України оголосили повітряну тривогу. У деяких регіонах при цьому попередили про загрозу ракетного обстрілу з боку РФ. У небі зафіксовано ракети.

Радник ОП Олексій Арестович повідомив про масований пуск ракет Україною та пов'язав його з самітом "Великої двадцятки", який сьогодні стартував на Балі.

За інформацією голови Криворізької РВА Олександра Вілкула, здійснюється запуск ракет Х-101 із бомбардувальника Ту-95 із району Волгоград-Астрахань.

У кількох регіонах України пролунали вибухи. Частину російських ракет збили сили ППО, але є і "прильоти".

Вас також можуть зацікавити новини: