Модельний ряд смартфонів Nokia поповнився новим пристроєм початкового рівня Nokia 1.4.
Про це повідомляє Gsmarena.
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Дана новинка оснащена 6,51-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ (1600Х720 точок, співвідношення сторін 20:9) і батареєю ємністю 4000 мАг.
У цих параметрах нова модель помітно випереджає попередника в особі Nokia 1.3, який мав 5,71-дюймовий дисплей і акумулятор ємністю 3000 мАг. Потужність зарядки залишилася колишньою (5 Вт), як і роз'єм для підключення зарядного кабелю (microUSB). При цьому компанія HMD обіцяє 2 дні автономної роботи.
У новинці доступні два слоти для установки SIM-карт з підтримкою LTE Cat. 4, модулі бездротового зв'язку Wi-Fi b / g / n і Bluetooth 4.2, 3,5-міліметровий звуковий роз'єм для підключення навушників, FM-радіо. Апарат має розміри 166,4 х 76,7 х 8,7 мм і масу 178 г. в якості операційної системи використовується версія Android 10 Go Edition. Надалі виробник обіцяє випустити оновлення до версії Android 11 Go Edition. Оновлення вже "в дорозі".
Серцем смартфона Nokia 1.4 є процесор початкового рівня Qualcomm 215. Цей чіпсет несе на борту 4 обчислювальних ядра Cortex-A53 з частотою 1,3 ГГц і графічне ядро Adreno 308. Базова конфігурація включає всього лише 1 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Для тих користувачів, кому такого запасу пам'яті здасться мало за мірками 2021 року, також пропонуються версії з 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ флеш-пам'яті та 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флеш-пам'яті. У всіх версіях є слот для установки карти пам'яті формату microSD ємністю до 128 ГБ.
На задній панелі смартфона Nokia 1.4 розмістилася подвійна камера. Вона включає головний ширококутний модуль з 8-мегапіксельним сенсором і 2-мегапіскльний макро модуль. У краплеподібному вирізі дисплея розташована 5-мегапіксельна камера для автопортретів. На пристрої встановлено додаток Camera Go, яке завдяки алгоритмам Google додає підтримку нічного і портретного режимів. Але запис відео обмежена лише роздільною здатністю HD і частотою 30 кадрів в секунду. Сканер відбитків пальців розташований на задній панелі під основною камерою.
Рекомендована роздрібна ціна базової версії з конфігурацією 1/16 ГБ пам'яті становить €99. Ціни модифікацій зі збільшеною кількістю пам'яті поки не називаються.
5g-смартфон
20 березня 2020 року Nokia представила свій перший 5G-смартфон. Новинка отримала назву Nokia 8.3 5g.пристрій підтримує кілька архітектур 5g-зв'язку по всьому світу, включаючи як самостійні рішення (standalone, SA), так і працюють на базі мереж LTE (non-Standalone, NSA).
30 вересня 2020 року фінська Nokia уклала контракт з найбільшим британським оператором мобільного зв'язку BT Group Plc на поставку обладнання для мереж 5G.
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