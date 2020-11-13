Міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося від введення обмежень на роботу TikTok, які мали набути чинності з 12 листопада.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Мінторг вирішив відмовитися від блокування сервісу через рішення суду, який за позовом трьох блогерів 31 жовтня тимчасово заборонив владі США вводити обмеження на роботу TikTok.
У відомстві заявили, що рішення щодо блокування відкладено і «не набудуть чинності в очікуванні подальшого розвитку правових рішень».
У відповідь уряд США подав апеляцію, заявивши, що їх дії спрямовані на захист даних користувачів.
Жорстокі заходи США щодо китайських додатків ініціював президент Трамп, і поки неясно як ситуація буде розвиватися при обраному президенті Джо Байдені, зазначає видання.
Ситуація в TikTok
- 7 вересня 2020 року компанія TikTok виграла суперечка за український домен.
- 28 серпня 2020 року американська торговельна мережа об'єдналася з Microsoft для покупки TikTok.
- 27 серпня 2020 року генеральний директор компанії TikTok Кевін Майєр заявив про те, що йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому.
- 8 серпня 2020 року стало відомо, що американська компанія готова купити TikTok у чотирьох країнах.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що індійський TikTok можуть продати за $ 3 мільярди.
- 2 серпня 2020 року американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку китайської соціальної мережі TikTok.
- 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначалося, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.
- Американські законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що TikTok обробляє дані користувачів. Зокрема, їх турбували китайські закони, що зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.
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