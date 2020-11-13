Мінторг вирішив відмовитися від блокування сервісу через рішення суду.

Міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося від введення обмежень на роботу TikTok, які мали набути чинності з 12 листопада.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Мінторг вирішив відмовитися від блокування сервісу через рішення суду, який за позовом трьох блогерів 31 жовтня тимчасово заборонив владі США вводити обмеження на роботу TikTok.

У відомстві заявили, що рішення щодо блокування відкладено і «не набудуть чинності в очікуванні подальшого розвитку правових рішень».

У відповідь уряд США подав апеляцію, заявивши, що їх дії спрямовані на захист даних користувачів.

Жорстокі заходи США щодо китайських додатків ініціював президент Трамп, і поки неясно як ситуація буде розвиватися при обраному президенті Джо Байдені, зазначає видання.

Ситуація в TikTok

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Автор: УНІАН