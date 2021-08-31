Раніше рекордну позначку подолали WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify і Netflix.

Месенджер Telegram подолав рубіж у мільярд завантажень.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Telegram став 15-м за рахунком додатком у світі, що подолав рубіж в 1 млрд завантажень.

Раніше рекордну позначку подолали WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify і Netflix.

У першій половині 2021 року Telegram встановили 214,7 млн разів — на 61% більше, ніж у першому півріччі 2020 року.

Telegram: що необхідно знати

Станом на 12 січня 2021 року Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

Станом на 15 січня 2021 року інвестори оцінили Telegram у $30 мільярдів.

18 лютого 2021 року стало відомо про те, що Telegram хоче залучити $1 мільярд в обхід біржі.

23 березня 2021 року засновник Telegram Павло Дуров повідомив про те, що месенджер залучив $1 млрд продавши облігації великим інвесторам.

30 березня 2021 року засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що інвестори, які купили облігації Telegram не отримують ніяких прав на управління месенджером і не зможуть впливати на його політику.

Автор: Олена Коваленко