Telegram став 15-м за рахунком додатком у світі, яке подолало рубіж в 1 млрд завантажень / фото ua.depositphotos.com

Месенджер Telegram подолав рубіж у мільярд завантажень.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Telegram став 15-м за рахунком додатком у світі, що подолав рубіж в 1 млрд завантажень.

Раніше рекордну позначку подолали WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify і Netflix.

У першій половині 2021 року Telegram встановили 214,7 млн разів — на 61% більше, ніж у першому півріччі 2020 року.

Telegram: що необхідно знати

Автор: Олена Коваленко