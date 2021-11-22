Ініціатива не поширюватиметься на телефонні номери, що не пов’язані з будь-якими фінансовими операціями чи цифровими послугами.

Нардепи планують зобов’язати українців перевести на контракт телефонні номери, що прив’язані до банківських карток, щоб зробити їх іменними. Автори цієї ініціативи наразі проводять соціологічне дослідження на тему сприйняття ідеї українцями.

Про це повідомив народний депутат України від партії "Слуга народу", член комітету ВР з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, інформує OBOZREVATEL.

За його словами, це "революційний" законопроект, який має на меті захистити громадян від шахраїв, які вчиняють злочини з банківськими рахунками. Федієнко наголосив, що ініціатива не поширюватиметься на телефонні номери, що не пов’язані з будь-якими фінансовими операціями чи цифровими послугами.

"Людина має банківську картку, яка прив’язана до телефонного номера. У разі шахрайських дій, які відбуваються з цією банківською карткою з застосуванням цього телефонного номера, людина звертається до кіберполіції, кіберполіція звертається до оператора, а оператор каже, що цей телефонний номер не контрактний. Тобто це номер, який нічийний", – пояснив нардеп.

Читайте такожВ інтернет злили 53 мільйони записів з особистими даними українцівФедієнко зазначив, що шахраї за допомогою соціальної інженерії крадуть такі номери, а потім з банківського рахунку викрадають гроші.

"Слуги народу" пропонують законопроект, що передбачає обов’язкове оформлення контракту з мобільним оператором, якщо йдеться про номер, залучений у фінансових чи цифрових операціях.

"Якщо ви хочете мати телефон, який надалі будете використовувати для фінансових операцій або для отримання цифрових послуг, зокрема для отримання електронно-цифрового підпису, він в обов’язковому порядку повинен мати контракт з оператором мобільного зв’язку для того, щоб шахрай не зміг його вкрасти", – розповів Федієнко.

Нардеп пояснив, чому не варто боятися прив’язки мобільного номера до конкретної людини й чому це не означатиме, що людина потрапить у поле зору спецслужб.

Деякі кажуть: тепер за нами будуть слідкувати спецслужби, держава тощо. 20 років тому, можливо, так би й було, але зараз ми увійшли в таку фазу цифрового суспільства, де спецслужбам взагалі не потрібно слідкувати за вашим мобільним телефоном, тому що, як правило, люди самі про себе пишуть у соцмережах, – зауважив нардеп.

Наразі документ проходить етап соціального дослідження, щоб визначити, "наскільки критично на нього буде реагувати населення". Результати дослідження очікуються невдовзі.

Як повідомляв УНІАН, раніше кіберполіція заявила про новий вид шахрайства, пов'язаний зі списанням коштів з рахунків українців, які виставляють номери своїх телефонів, які фактично є фінансовими номерами, під час розміщення оголошень в інтернеті.

Автор: Марта Гичко