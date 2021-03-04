Redmi Note 10 Pro і Redmi Note 10-апарати середнього рівня, побудовані на процесорі Snapdragon 732G з вісьмома ядрами

Компанія Xiaomi представила смартфони Redmi Note 10 Pro і Redmi Note 10 Pro Max.

Про це повідомляє 3dnews.

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Redmi Note 10 Pro і Redmi Note 10 - апарати середнього рівня, побудовані на процесорі Snapdragon 732G з вісьмома ядрами, прискорювачем Adreno 618 і модемом 4g.

В оснащення новинок увійшов дисплей Full HD + AMOLED з діагоналлю 6,67 дюйма.

Ця панель має роздільну здатність 2400х1080 точок, частоту оновлення 120 Гц, максимальну яскравість 1200 кд/м2 і 100-відсотковим охопленням колірного простору DCI-P3. Частота відгуку сенсорного шару досягає 240 Гц. Використано захисне скло Corning Gorilla Glass 5.

16-мегапіксельна cелфі-камера розташована в невеликому отворі по центру у верхній області екрану. Є слот microSD, бічний дактилоскопічний сканер, адаптери Wi-Fi 802.11 ac і Bluetooth 5, інфрачервоний приймач, Стереофонічні динаміки, 3,5-мм Гніздо для навушників і порт USB Type-C.

Смартфони оснащені четверний тильною камерою. У версії Redmi Note 10 Pro задіяні 64-Мп основний датчик Samsung ISOCELL GW3, 8-Мп блок з ширококутною оптикою (120 градусів), 2-Мп сенсор глибини та 5-Мп макромодуль. Варіант Redmi Note 10 Pro Max отримав 108-Мп основний датчик Samsung HM2 замість 64-Мп.

За харчування відповідає потужний акумулятор на 5020 мА·год з підтримкою 33-ватної підзарядки. Встановлена операційна система Android 11 з надбудовою MIUI 12.

Доступні наступні модифікації Redmi Note 10 Pro / Note 10 Pro Max:

6 Гбайт оперативної пам'яті та накопичувач ємністю 64 Гбайт - $220 / $260;

6 Гбайт оперативної пам'яті та накопичувач ємністю 128 Гбайт - $235 / $275;

8 Гбайт оперативної пам'яті та накопичувач ємністю 128 Гбайт — $260 / $300.

Флагманський смартфон Xiaomi Mi 11

У грудні 2020 року смартфон Xiaomi Mi 11 був повністю розкуплений менш ніж хвилину після початку прийому попередніх замовлень.

Користувачам запропонували версію з 8 ГБ оперативної ПАМ'ЯТІ та 128 ГБ флеш-пам'яті за 610 доларів, з 8 ГБ оперативної ПАМ'ЯТІ та 256 ГБ флеш-пам'яті за 660 доларів і з 12 ГБ оперативної ПАМ'ЯТІ та 256 ГБ флеш-пам'яті за 720 доларів.

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Автор: УНІАН