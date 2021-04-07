Зараз ця процедура займає 3-4 дні.

Спрощена процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону запрацює в Україні з 1 грудня 2021 року.

Читайте такожВ Україні спростили перенесення мобільних номерів: що змінилосяПро це повідомили в прес-службі Минцифры.

У відомстві нагадали, що послуга з перенесення абонентських номерів в Україні надається з 1 травня 2019 року.

«Нова процедура значно полегшить життя абонента, який хоче залишити свій номер телефону, але змінити мобільного оператора: номер перенесуть оперативно - максимум за 1 день, а не за 3-4», - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри додали, що для цього абонент повинен звернутися до одного - нового оператора, а не до обох, як було раніше. Договір з колишньою компанією буде розірвано автоматично.

«Користувачі без контракту тепер зможуть залишити свій номер при зміні оператора за спрощеним порядком - реєстрація у попереднього оператора не потрібна», - пояснили в міністерстві.

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Автор: Леся Лещенко