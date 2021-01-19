Серед переваг, які компанія Google надавала Facebook щодо участі в аукціонах на онлайн-рекламу була фіксована кількість перемог.

В результаті змови між Google і Facebook на ринку онлайн-реклами соцмережа отримувала переваги у швидкості, а відсоток виграшів на аукціонах був узгоджений компаніями заздалегідь.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на чорнову версію позову до Google від 10 штатів США.

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Як пише видання, в рамках угоди між компаніями Google надавала Facebook перевагу у швидкості та часі.

Facebook мав майже вдвічі більше часу, щоб подати заявку на аукціон: 300 мілісекунд проти 160 мілісекунд в інших учасників.

Як зазначає видання, на цьому ринку, де важливі частки секунди, перевага у швидкості була вирішальною. Також Facebook міг проводити розрахунки з сайтами, на яких розміщувалася реклама, безпосередньо. Інші компанії не могли цього робити.

Також видання стверджує, що Google дозволяв Facebook ідентифікувати 80% користувачів мобільних пристроїв і 60% тих, хто користується інтернетом з комп'ютера, щоб краще розуміти аудиторію.

Зі свого боку Facebook, пообіцяв брати участь у 90% аукціонів, якщо зможе ідентифікувати кінцевого користувача. Також компанія зобов'язалася витрачати $500 млн щорічно до четвертого року дії угоди.

Зазначається, що найсерйознішим звинуваченням у проекті позову є те, що дві компанії заздалегідь домовилися про фіксований відсоток аукціонів, який виграє Facebook.

"Без відома інших учасників ринку, незалежно від того, наскільки високі інші ставки, сторони домовилися, що перемога буде віддана Facebook певну кількість разів", — йдеться в документі.

Критика з боку Сенату США

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Автор: УНІАН