В результаті змови між Google і Facebook на ринку онлайн-реклами соцмережа отримувала переваги у швидкості, а відсоток виграшів на аукціонах був узгоджений компаніями заздалегідь.
Про це пише видання The New York Times з посиланням на чорнову версію позову до Google від 10 штатів США.
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Як пише видання, в рамках угоди між компаніями Google надавала Facebook перевагу у швидкості та часі.
Facebook мав майже вдвічі більше часу, щоб подати заявку на аукціон: 300 мілісекунд проти 160 мілісекунд в інших учасників.
Як зазначає видання, на цьому ринку, де важливі частки секунди, перевага у швидкості була вирішальною. Також Facebook міг проводити розрахунки з сайтами, на яких розміщувалася реклама, безпосередньо. Інші компанії не могли цього робити.
Також видання стверджує, що Google дозволяв Facebook ідентифікувати 80% користувачів мобільних пристроїв і 60% тих, хто користується інтернетом з комп'ютера, щоб краще розуміти аудиторію.
Зі свого боку Facebook, пообіцяв брати участь у 90% аукціонів, якщо зможе ідентифікувати кінцевого користувача. Також компанія зобов'язалася витрачати $500 млн щорічно до четвертого року дії угоди.
Зазначається, що найсерйознішим звинуваченням у проекті позову є те, що дві компанії заздалегідь домовилися про фіксований відсоток аукціонів, який виграє Facebook.
"Без відома інших учасників ринку, незалежно від того, наскільки високі інші ставки, сторони домовилися, що перемога буде віддана Facebook певну кількість разів", — йдеться в документі.
Критика з боку Сенату США
- 21 жовтня 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet, звинувативши її в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів.
- 29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.
- 13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більше жорстку позицію щодо Google, звинувативши техногіганта в нечесній конкуренції.
- 17 грудня 2020 року США звинуватили Google у монопольній змові з Facebook.
- 22 грудня 2020 року Google і Facebook вирішили об'єднатися у боротьбі з антимонопольними позовами.
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