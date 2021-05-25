Йдеться про маршрути, які раніше проходили через повітряний простір Білорусі.

Україна готова надати підтримку державам і приватним компаніям, які припинили або обмежили авіаційне сполучення з Білоруссю, у процесі перебудови маршрутів через повітряний простір України.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на голову відомства Олександра Кубракова.

«Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам і приватним компаніям у процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір», - цитує Кубракова прес-служба.

За словами міністра, пріоритетом Мінінфраструктури є безпека пасажирів та авіації.

«Першочергове завдання - оперативна організація всіх заходів суворо відповідно до міжнародного і національного законодавства», - зазначив Кубраков.

Припинення авіаційного сполучення з Білоруссю: що цьому передувало

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зазначила, що «абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича».

Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Павло Степанець