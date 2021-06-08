Apple, CATL і BYD відмовилися коментувати ситуацію / фото REUTERS

Компанія Apple шукає постачальника батарей для свого майбутнього електрокара.

Як повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, американська корпорація веде переговори про постачання акумуляторних батарей для свого майбутнього електрокара з китайськими компаніями CATL і BYD, передає НВ.

CATL - це найбільший у світі виробник автомобільних акумуляторів, а BYD - четвертий за величиною.

Поки невідомо, чи зможе компанія досягти домовленостей з цими виробниками.

Apple зробила однією з умов для укладення контракту будівництво заводу на території США. При цьому CATL, яка поставляє батареї для великих автовиробників, включаючи Tesla, не хоче будувати завод у США. Компанію турбує політична напруженість між Вашингтоном і Пекіном, а також високі витрати.

Джерела Reuters відзначають, що Apple виступає за використання літій-залізо-фосфатних батарей. Такі батареї дешевше виробляти, тому що вони використовують залізо замість нікелю і кобальту.

Раніше повідомлялося, що для електромобілів Apple можуть використовувати революційну технологію виробництва батарей. Однак не до кінця відомо, чи обговорювалися з CATL і BYD власні технології або розробки Apple.

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Чи веде Apple переговори з іншими виробниками поки невідомо.

Відзначається, що Apple, CATL і BYD відмовилися коментувати ситуацію.

Apple планує випустити електромобіль

  • Apple працює над створенням автомобіля з 2014 року в рамках проекту Titan. У якийсь момент Apple вирішила зосередитися тільки на програмному забезпеченні й переглянула свої цілі. У 2018 році ветеран Apple Дуг Філд, який працював у Tesla, повернувся й очолив проект. У 2019-му він звільнив 190 осіб. Відтоді Apple помітно просунулася вперед і тепер націлена на створення пасажирського автомобіля.

  • У грудні минулого року стало відомо, що американська компанія Apple розраховує представити власний безпілотний автомобіль у 2024 році. Повідомлялося, що компанія планує розробити нову конструкцію акумулятора, що допоможе "радикально" знизити вартість батарей і збільшити запас ходу автомобіля.
  • У лютому цього року повідомлялося, що Apple близька до укладення контракту з групою компаній Hyundai-Kia з виробництва автономного електрокара. Фахівці вважають, що в першу чергу американська компанія буде зосереджена на випуску електрокарів, які займуться перевезеннями людей і доставкою продуктів з магазинів.
  • Однак пізніше корейські автовиробники Hyundai Motor і Kia Motors (дочірня компанія Hyundai) заявили, що не ведуть переговорів з Apple про розробку автономного електрокара.

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Автор: Олександр Топчій