Зараз виробник веде переговори з китайськими CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) і BYD.

Компанія Apple шукає постачальника батарей для свого майбутнього електрокара.

Як повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, американська корпорація веде переговори про постачання акумуляторних батарей для свого майбутнього електрокара з китайськими компаніями CATL і BYD, передає НВ.

CATL - це найбільший у світі виробник автомобільних акумуляторів, а BYD - четвертий за величиною.

Поки невідомо, чи зможе компанія досягти домовленостей з цими виробниками.

Apple зробила однією з умов для укладення контракту будівництво заводу на території США. При цьому CATL, яка поставляє батареї для великих автовиробників, включаючи Tesla, не хоче будувати завод у США. Компанію турбує політична напруженість між Вашингтоном і Пекіном, а також високі витрати.

Джерела Reuters відзначають, що Apple виступає за використання літій-залізо-фосфатних батарей. Такі батареї дешевше виробляти, тому що вони використовують залізо замість нікелю і кобальту.

Раніше повідомлялося, що для електромобілів Apple можуть використовувати революційну технологію виробництва батарей. Однак не до кінця відомо, чи обговорювалися з CATL і BYD власні технології або розробки Apple.

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Чи веде Apple переговори з іншими виробниками поки невідомо.

Відзначається, що Apple, CATL і BYD відмовилися коментувати ситуацію.

Apple планує випустити електромобіль

Apple працює над створенням автомобіля з 2014 року в рамках проекту Titan. У якийсь момент Apple вирішила зосередитися тільки на програмному забезпеченні й переглянула свої цілі. У 2018 році ветеран Apple Дуг Філд, який працював у Tesla, повернувся й очолив проект. У 2019-му він звільнив 190 осіб. Відтоді Apple помітно просунулася вперед і тепер націлена на створення пасажирського автомобіля.

У грудні минулого року стало відомо, що американська компанія Apple розраховує представити власний безпілотний автомобіль у 2024 році. Повідомлялося, що компанія планує розробити нову конструкцію акумулятора, що допоможе "радикально" знизити вартість батарей і збільшити запас ходу автомобіля.

У лютому цього року повідомлялося, що Apple близька до укладення контракту з групою компаній Hyundai-Kia з виробництва автономного електрокара. Фахівці вважають, що в першу чергу американська компанія буде зосереджена на випуску електрокарів, які займуться перевезеннями людей і доставкою продуктів з магазинів.

Однак пізніше корейські автовиробники Hyundai Motor і Kia Motors (дочірня компанія Hyundai) заявили, що не ведуть переговорів з Apple про розробку автономного електрокара.

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Автор: Олександр Топчій