Тепер цей документ має розглянути та затвердити Рада Євросоюзу.

Європейська комісія схвалила оновлений проект рішення Ради Європейського Союзу щодо підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Читайте такожУкраїна розраховує на спільний авіапростір з ЄС вже цього року - ГончарукПро це представництво України при Євросоюзі повідомляє в Facebook.

«Сьогодні Єврокомісія схвалила оновлений проект рішення Ради про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір (САП). Наступний крок – внесення проекту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення», - наголошується у повідомленні.

Українські дипломати зазначають, що укладення цієї угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних та надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів.

«Завдяки угоді збільшиться кількість рейсів, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян та бізнесу. Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України», - підкреслюється у повідомленні.

Угода про спільний авіапростір між Україною та ЄС: передісторія

Очікувалося, що Угода про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС буде підписана 11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

Після засідання віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що документ підпишуть після виключення з нього Великої Британії як підписанта.

Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угода про спільний авіапростір між Україною та Євросоюзом досі не підписана через "юридичну проблему".

Київ протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір, який дозволив би українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу й України.

Раніше підписання угоди було неможливим через суперечку між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, й Україна не мала права самостійно ухвалювати будь-які односторонні рішення з цього питання.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про «відкрите небо».

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Автор: Віталій Саєнко