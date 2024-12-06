Стали відомі найпопулярніші вживані авто з-за кордону: що купували українці у листопаді

У листопаді український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом, повідомляє спеціалізований автомобільний портал "Укравтопром".  

Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 роком - майже на третину. 

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Одразу за ними йдуть: дизельні – 26%; електромобілі – 20%; гібриди та авто з ГБО – по 4%. 

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Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років. Лідером реєстрацій, серед ввезених вживаних автівок, залишається Volkswagen Golf. 

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця: 

- Volkswagen Golf - 873 одиниць; 

- Renault Megane - 609; 

- Škoda Octavia - 520; 

- Volkswagen Passat - 419; 

- Volkswagen Tiguan - 399; 

- Nissan Leaf - 384; 

- Audi Q5 - 376; 

- Tesla Model 3 - 301; 

- Tesla Model Y - 298; 

- Nissan Rogue - 293.

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 р", - йдеться в повідомленні.  

Український ринок авто - що відомо 

Впродовж листопада машини з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легкових авто. 

Раніше повідомлялося, що в минулому місяці десятка найбільш популярних моделей сформувала 37% ринку нових легкових авто. Лідером на українському ринку нових авто тоді виявився Renault Duster. 

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