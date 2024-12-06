Стали відомі найпопулярніші вживані авто з-за кордону: що купували українці у листопаді

Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

У листопаді український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом, повідомляє спеціалізований автомобільний портал "Укравтопром".

Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 роком - майже на третину.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Одразу за ними йдуть: дизельні – 26%; електромобілі – 20%; гібриди та авто з ГБО – по 4%.

Відео дня

Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років. Лідером реєстрацій, серед ввезених вживаних автівок, залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:

- Volkswagen Golf - 873 одиниць;

- Renault Megane - 609;

- Škoda Octavia - 520;

- Volkswagen Passat - 419;

- Volkswagen Tiguan - 399;

- Nissan Leaf - 384;

- Audi Q5 - 376;

- Tesla Model 3 - 301;

- Tesla Model Y - 298;

- Nissan Rogue - 293.

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 р", - йдеться в повідомленні.

Український ринок авто - що відомо

Впродовж листопада машини з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легкових авто.

Раніше повідомлялося, що в минулому місяці десятка найбільш популярних моделей сформувала 37% ринку нових легкових авто. Лідером на українському ринку нових авто тоді виявився Renault Duster.

Вас також можуть зацікавити новини: