Стали відомі найпопулярніші вживані авто з-за кордону: що купували українці у листопаді

У листопаді український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом, повідомляє спеціалізований автомобільний портал "Укравтопром".
Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 роком - майже на третину.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Одразу за ними йдуть: дизельні – 26%; електромобілі – 20%; гібриди та авто з ГБО – по 4%.
Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років. Лідером реєстрацій, серед ввезених вживаних автівок, залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:
- Volkswagen Golf - 873 одиниць;
- Renault Megane - 609;
- Škoda Octavia - 520;
- Volkswagen Passat - 419;
- Volkswagen Tiguan - 399;
- Nissan Leaf - 384;
- Audi Q5 - 376;
- Tesla Model 3 - 301;
- Tesla Model Y - 298;
- Nissan Rogue - 293.
"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 р", - йдеться в повідомленні.
Український ринок авто - що відомо
Впродовж листопада машини з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легкових авто.
Раніше повідомлялося, що в минулому місяці десятка найбільш популярних моделей сформувала 37% ринку нових легкових авто. Лідером на українському ринку нових авто тоді виявився Renault Duster.