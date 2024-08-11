Згідно з дослідженням, комерційні авіаперельоти стають дедалі безпечнішими.

Авіаперельоти у світі стають приблизно вдвічі безпечнішими кожне десятиліття, починаючи з 1960-х років. Про це свідчить дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT), пише Independent.

Зазначається, що в середині січня безпека польотів опинилася під пильною увагою, коли у літака Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines відлетіла заглушка дверей. У травні один британець загинув, а семеро людей залишилися в критичному стані після травм, отриманих під час польоту з Лондона до Сінгапуру, коли літак потрапив у сильну турбулентність.

Однак, незважаючи на ці інциденти, дослідження показує, що польоти стали набагато менш небезпечними, ніж десятиліття тому. Водночас пасажири відчувають себе приблизно в 39 разів безпечніше, ніж наприкінці 1960-х - 1970-х років. Згідно з даними, ризик летального випадку під час комерційних авіаперевезень становив лише один на кожні 13,7 мільйона пасажирських посадок у всьому світі в період з 2018 по 2022 рік.

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Порівняння цього показника з даними 2009-2017 років, який становив один випадок на 7,9 мільйона, свідчить про значне покращення безпеки польотів. Це навіть не можна порівняти зі статистикою 1968-1977 років, коли ризик летального результату становив один випадок на 350 000 посадок.

"Авіаційна безпека продовжує покращуватися. Ви можете подумати, що існує якийсь незнижуваний рівень ризику, нижче якого ми не можемо опуститися. І все ж, шанс померти під час авіаперельоту продовжує знижуватися приблизно на 7% щороку, і продовжує знижуватися вдвічі кожне десятиліття", – заявив професор Массачусетського технологічного інституту Арнольд Барнетт.

У 2024 році виробничу репутацію Boeing підірвали різні проблеми. До інциденту з Alaska Airlines дві катастрофи Boeing 737 закінчилися трагедією. У 2018 році всі 189 членів екіпажу та пасажирів загинули під час рейсу авіакомпанії Lion Air з Індонезії, коли літак впав у Яванське море через 13 хвилин після зльоту. Всього через п'ять місяців після цього інциденту літак Ethiopian Airlines вилетів з Аддіс-Абеби і розбився за 30 миль від аеропорту, в результаті чого загинули всі 157 осіб на борту.

Однак дослідження Массачусетського технологічного інституту показує, що літати не стає небезпечніше. Наразі Ryanair є найбезпечнішою авіакомпанією у світі за кількістю перевезених пасажирів без жодної смертельної аварії, а єдиним типом літака, на якому вона літає, є Boeing 737.

За словами журналістів, послідовне підвищення рівня безпеки з кожним десятиліттям досягається завдяки технологічному прогресу, наприклад, системам запобігання зіткненням у літаках, а також інтенсивному навчанню персоналу.

Авіановини

9 серпня 2024 року літак, що виконував внутрішній рейс, розбився в бразильському штаті Сан-Паулу. Літак ATR 72 менш ніж за хвилину упав з висоти близько 4 тис. м, унаслідок чого загинула 61 людина. Причиною авіакатастрофи в Бразилії стало обмерзання крил.

Turkish Airlines, яка була визнана найкращою авіакомпанією в Європі за версією Skytrax, підтвердила, що у наступному році зможе запропонувати не тільки безкоштовний, але й безлімітний Wi-Fi на всіх свої рейсах.

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