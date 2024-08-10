У день аварії в регіоні діяло попередження про небезпеку обмерзання через високу вологість і низьку температуру повітря.

Причиною вчорашньої авіакатастрофи в Бразилії стало обмерзання крил.

Таку думку висловили пілоти. Як пише Bild, літак ATR 72 менш ніж за хвилину упав з висоти близько 4 тис. м, унаслідок чого загинула 61 людина. Слідчим вдалося знайти бортовий самописець і "чорну скриньку", повідомили бразильські ЗМІ. Чи зможуть вони допомогти зрозуміти причину аварії, залежить від ступеня їхнього пошкодження. Аналіз пристроїв буде проведено найближчим часом.

У свою чергу служба розслідування авіапригод Cenipa поки не має даних про причини катастрофи. Згідно із заявою, екіпаж не повідомив наземних служб про проблеми безпосередньо перед катастрофою, пише Бі-бі-сі.

Пілоти вважають, що причиною аварії стало обмерзання крил. Місцеві льотчики, які пролітали в районі аварії того дня, фотографували обмерзле скло своїх кабін. У день аварії в регіоні діяло попередження про небезпеку обмерзання через високу вологість і низьку температуру повітря. Воно стосувалося висоти від 3 650 до 6 400 м. Також було попередження про турбулентність. Призвести до катастрофи могло поєднання цих факторів.

Сильне обмерзання збільшує вагу літака, через що зміщується центр ваги, і він стає некерованим. Лід також може вивести з ладу датчики і рухомі частини літака, зокрема закрилки.

Авіакатастрофа в Бразилії

У Бразилії в районі міста Сан-Паулу розбився пасажирський літак авіакомпанії Voepass. За даними авіакомпанії, на борту лайнера ATR 72 перебувало 62 особи, з яких 4 члени екіпажу. Президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що всі пасажири вважаються загиблими. Пізніше він оголосив триденну жалобу за загиблими.

У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, що літак падав вертикально, увійшовши у штопор. Він упав на заселені райони, але на землі ніхто не постраждав.

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